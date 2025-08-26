TRAS LA ROTACIÓN ANTE LANÚS, GALLARDO SE ENFOCA EN LA PREPARACIÓN DE UN PARTIDO CLAVE POR LA COPA ARGENTINA

Gallardo comienza la preparación del partido ante Unión por la Copa Argentina (Foto: Prensa River Plate).

Después de la bronca por el empate agónico de Lanús, que lo motivó a cancelar la conferencia de prensa en La Fortaleza Granate, el DT de River, Marcelo Gallardo, se enfocará este martes en la preparación del siguiente compromiso del equipo: una llave eliminatoria ante Unión de Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El Muñeco citó al plantel para esta tarde a las 17:00 en el River Camp, donde el Millonario iniciará la preparación del juego ante el conjunto santafesino en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Por el poco tiempo entre un partido y otro, el entrenador millonario decidió rotar la formación ante Lanús. De los titulares que lograron la clasificación en la Copa Libertadores, el pasado jueves,, solo jugaron Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio.

Otros como Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi sumaron minutos en el segundo tiempo.

Montiel ingresó en el ST ante Lanús y marcó el gol de River (Foto: Fotobaires).

De manera que se espera el regreso desde ellos, desde el inicio, además de Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández.

Maxi Salas: la buena noticia para Gallardo en La Fortaleza

Más allá de la bronca por el resultado ante Lanús (1-1), la mejor noticia para Gallardo fue el nivel de Maximiliano Salas en su regreso tras la lesión sufrida en la tercera fecha ante San Lorenzo.

El delantero, que sufrió un esguince de rodilla el 27 de julio, volvió a jugar después de casi un mes de inactividad y lo hizo en buen nivel, por lo que podría recuperar la titularidad ante Unión.

Maxi Salas volvió tras casi un mes por lesión (Foto: Fotobaires).

Así, un probable equipo de River para la llave de octavos de final de la Copa Argentina es el siguiente: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz y Acuña; Kevin Castaño o Galoppo, Enzo Pérez y Matías Galarzo o Nacho Fernández; Maxi Salas, Driussi y Colidio.

Cuándo juegan River vs. Unión por la Copa Argentina

River enfrentará a Unión de Santa Fe el próximo jueves 28 de agosto a las 21:15 por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El ganador de la llave se enfrentará en cuartos ante Racing, que llega de eliminar a Deportivo Riestra.