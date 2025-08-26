OPERATIVO MURALLA SUR: GRAN CANTIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS CONTROLADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se llevó a cabo en el transcurso de la madrugada, los efectivos de las comisarías realizaron dispositivos de control en los pasos vehiculares y peatonales, hubo tres detenidos.

El operativo se llevó a cabo entre las 4 y las 7 de la mañana, en el que los efectivos de las comisarías Cuarta, Sexta, Decimocuarta, Séptima y Quinta de Resistencia reforzaron los controles en los pasos vehiculares y peatonales lindantes a la avenida Malvinas Argentinas y Soberanía Nacional.

El objetivo claro es emplear los sistemas de identificación disponibles de la institución para sacar de la vía pública los rodados con impedimento legal, y llevar ante la justicia aquellas personas con pedidos de capturas vigentes. También evitar el transporte de sustancias y elementos prohibidos por la ley.

Los agentes se emplazaron en los lugares asignados y mediante la utilización del Sistema de Gestión Biométrica y el Padrón Unificado de Motocicletas realizaron identificaciones.

Se registraron 50 vehículos y 62 personas identificadas, y la detención de tres personas por tenencia de estupefacientes en ínfimas cantidades.

Relacionado