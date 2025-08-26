JAIME BAYLY: “MADURO ESTARÍA PLANEANDO FUGARSE CON SU FAMILIA A NICARAGUA”

Caracas, Managua y Miami concentran en estos días la atención internacional por los recientes movimientos del dictador venezolano Nicolás Maduro, según declaraciones del periodista Jaime Bayly y reportes de la cadena NTN24.

Diversos indicios apuntan a la posibilidad de una inminente fuga de Maduro y su círculo familiar hacia Nicaragua, aliado político clave del régimen chavista en la región, en medio de un incremento de la presión militar y judicial de Estados Unidos sobre los líderes del chavismo.

“La noticia más importante del día es que el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia, es decir, con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación, a Nicaragua”, afirmó Bayly.

Aunque ni Maduro ni su esposa Cilia Flores ni sus hijos estaban a bordo, el periodista planteó otra posibilidad: “Aparentemente el avión iba cargado. ¿Cargado de qué? Bueno, cargado de dinero. Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua”.

“El avión presidencial de Maduro, que es un Conviasa 737 bastante obsoleto, voló desde Maiquetía (Caracas) hasta el aeropuerto de Managua. Esto ha sido registrado y descubierto por personas que rastrean vuelos en el mundo. La pregunta es: ¿por qué voló el avión presidencial de Maduro a Managua?”, agregó.

La información de Bayly coincide con reportes de plataformas de monitoreo aéreo como FlightRadar24 que detectaron el vuelo de un avión Airbus A340, matrícula YV1004, de la aerolínea estatal Conviasa, utilizado habitualmente por altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, informó NTN24.

El aparato despegó del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, y tras cruzar brevemente el espacio aéreo de Honduras ingresó a territorio nicaragüense, donde aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua. NTN24 señaló que esta misma aeronave ya había realizado un vuelo similar entre Maiquetía y Managua el 15 de agosto y que, en otra ocasión reciente, un avión de Conviasa desvió su ruta a La Habana para regresar finalmente a Caracas.

Bayly, por su parte, subrayó que estos vuelos se producen en un contexto de máxima tensión política y judicial.

“El dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”, aseguró el periodista. Bayly añadió que el traslado reciente del avión presidencial podría haber servido para transportar “maletas, valijas, cajas llenas de dólares, de euros, principalmente de euros y de lingotes de oro”.

El periodista aseguró que Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua, en previsión de que eventualmente, “Trump pudiera ordenar a su fuerza militar que entre a Venezuela a capturar a Maduro por ser el jefe de un cartel de narcotráfico, el cártel de los Soles“.

Según Bayly, la fuente original de esta versión es el periodista venezolano Emmanuel Rincón, quien sostuvo que Managua, bajo el control político de Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanece como el principal refugio contemplado por el círculo cercano de Maduro en caso de una intervención estadounidense. “Maduro siempre pensó en Managua como su primera opción para fugar, y no ha cambiado de opinión”, indicó Bayly al citar a Rincón.

También se refirió a un aspecto clave de la coyuntura regional: la utilización de aeropuertos cercanos como bases de operaciones militares.

“La periodista Nitu Pérez Osuna ha denunciado que los aeropuertos en Curazao y en Aruba no están ya permitiendo vuelos directos a Caracas, y que hay ciertos cambios que podrían sugerir que estarían siendo evaluados como eventuales puntos desde los cuales despegarían aviones de Estados Unidos rumbo a Venezuela”, relató.

A esto se suma la disposición de Trinidad y Tobago de colaborar con una eventual acción militar estadounidense. “También se estaría entonces considerando usar los aeropuertos de Curazao, de Aruba y ciertamente de Trinidad y Tobago, que también se ha ofrecido a colaborar con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, si ella llegara a ocurrir”, añadió Bayly.

La presión internacional se ha incrementado tras el envío de buques de guerra estadounidenses al sur del mar Caribe. La administración de Donald Trump, acusó formalmente a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, calificado como una organización terrorista responsable del tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que también ha elevado el nivel de vigilancia sobre los desplazamientos aéreos de funcionarios y vuelos oficiales venezolanos.

En paralelo, Bayly reportó que en Miami, tres familias estadounidenses —los Kennemore, Marval y Saad— han interpuesto demandas contra Maduro, Cabello, Padrino López y otros miembros del régimen, acusándolos de secuestro y tortura. Según consigna Bayly, estas acciones legales se originan en represalias tomadas luego de la detención del empresario Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y extraditado a Estados Unidos. Las familias alegan que fueron utilizadas como rehenes para facilitar un posterior canje de prisioneros tras pasar casi dos años en cárceles venezolanas.

Mientras tanto, líderes políticos de diversos países de la región, como el presidente paraguayo Santiago Peña, han reforzado sus denuncias sobre la legitimidad del gobierno de Maduro y su vinculación con redes internacionales de narcotráfico. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro y dirigentes chavistas como Cabello han intentado desmarcar a Venezuela del control de dichas operaciones, alegando que el “Cartel de los Soles no existe” y trasladando la atención hacia agentes externos como la DEA.

Los movimientos del aparato estatal venezolano, especialmente los vuelos hacia Managua y el aumento del cerco judicial y diplomático, son interpretados como señales de la creciente incertidumbre sobre el futuro de Maduro y su círculo, en una coyuntura marcada por investigaciones internacionales y operaciones militares en el Caribe. Las recompensas ofrecidas por la captura de Maduro, Cabello y Padrino López alcanzan los 80 millones de dólares, con varios procesos abiertos tanto en Nueva York como en Miami.