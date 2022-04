TRAS LA REUNIÓN ENTRE RADICALES Y PERONISTAS NO K, ROZAS AFIRMA: «A LO MEJOR TERMINA EN UN GRAN ACUERDO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

En San Isidro se realizó un asado que congregó a varios dirigentes de distinto extracto político, quienes se juntaron con el objetivo de analizar la coyuntura del país y pensar estrategias de salida. Fue en la casa que tiene en la localidad bonaerense el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y participaron los radicales Gerardo Morales y Ángel Rozas, los peronistas con mala relación con el Frente de Todos Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba), Graciela Camaño (que representa a Roberto Lavagna) y Florencio Randazzo, los peronistas del PRO Rogelio Frigerio y Emilio Monzó y el socialista e intendente de Rosario Pablo Javkin.

«Podríamos decir que fue un encuentro entre amigos y amigas de la política que provenimos de orígenes partidarios e ideológicos distintos con la finalidad de analizar un poco la situación actual del país y qué podría ocurrir a partir del 2023«, explicó Ángel Rozas.

El ex gobernador chaqueño se encuentra en Buenos Aires y acompaña a Gerardo Morales en diferentes reuniones. Este viernes dialogó con Diario Chaco y brindó detalles de lo que fue una reunión «muy distendida».

«El tema en general fue analizar la situación actual del país y qué podía ocurrir en el 2023 de acuerdo a distintas variables que pueden llegar a ocurrir desde el punto de vista electoral y cómo se podrían atacar las causas estructurales y fundamentales que hoy golpean a la población argentina, llámese inflación, niveles de pobreza, de indigencia, el tema de exportaciones, el tema del campo, todos estos temas que hoy preocupan a la gente», planteó el referente radical.

Según detalló, no había una agenda de temas predeterminada ni tampoco se avanzó en algo en profundidad, sino que fue un primer acercamiento, aunque quedaron en repetir el encuentro en unos 30 días.

«No hay compromisos ni sectoriales ni individuales de terminar haciendo algo concreto, pero tampoco se descarta que se pueda llegar al 2023 con algunas coincidencias superadoras, porque realmente lo que se sacó de conclusión de esta reunión es que lo que preocupan son los extremos en la política«, indicó Rozas refiriéndose a buscar alguna salida moderada «porque en definitiva los extremos que hoy aparecen en juego en la política argentina benefician a muy pocos y perjudican a la gran mayoría de los argentinos«.

Manifestó entonces que cree «que en algún momento si la dirigencia argentina no quiere verse sobrepasada por la población tiene que decir ‘prioricemos los intereses de la patria por encima de nuestras convicciones partidarias o ideológicas; seamos capaces de concretar un plan económico político y social superador, superemos la grieta'».

«Quedamos en volver a encontraros, seguir conversando y a lo mejor esto termina en un gran acuerdo, en una coalición más amplia «, lanzó dejando abierta ahora sí la posibilidad de avanzar en un espacio que congregue a las diferentes fuerzas.

De igual manera, aclaró que «esto no significa que peronistas que participaron como Schiaretti, como Urtubey, Randazzo se pasen a Juntos por el Cambio, no es la idea; ni la idea nuestra con Morales es romper con Juntos por el Cambio, eso sería suicida«.

«Lo que hablamos todos es que estamos de acuerdo en ampliar las bases electorales en un gran acuerdo de coalición más amplio, en donde se permite la incorporación de otros sectores. Tampoco esto está cerrado para que así sea, es una posibilidad. Fue una reunión en ese punto bastante positiva», continuó el ex gobernador chaqueño, que a la vez contó que en la reunión expresó algo «que siempre me transmitía Raúl Alfonsín»: «Es que no hay que tener miedo de sentarse con hombres y mujeres que piensan diferente a nosotros, la democracia es diálogo. Si no hay diálogo, hay violencia. Eso lo permitía permanentemente Raúl Alfonsín y yo creo que es válido».

Este medio preguntó entonces respecto a cómo sería un armado sin que la UCR salga de Juntos por el Cambio ni que los peronistas disidentes formen parte de esa coalición. Rozas hizo énfasis en que «no se discutió a fondo«, pero dijo que «a lo mejor podría terminar siendo una coalición más amplia en donde se incorporen sectores del peronismo y en vez de llamarse Juntos por el Cambio se llamará Todos Juntos –a modo de ejemplo-, porque claro ni nosotros vamos a ir al Frente de Todos ni al peronismo no kirchnerista ni ellos van a venir como Juntos por el Cambio».

«No se trata de cambiar de camiseta sino de tener una visión del país en una crisis sin precedentes y donde creo que todos estamos convencidos en que si hay coincidencias de una gran sector político del país más allá de los colores partidarios, Argentina en 10 o 15 años puede pegar un salto de manera extraordinaria«, afirmó.

Rozas, principal referente del radicalismo provincial y una voz muy escuchada a nivel nacional, analizó que «el problema nuestro es que no hay un programa político, no hay un programa social, nadie sabe cómo manejar el tema de los planes, el tema de los piquetes, no hay un plan económico aprobado por lo menos por un gran sector de la sociedad argentina. Entonces es como un barco a la deriva». Y agregó: «Estamos convencidos que si la cosa continúa así lógicamente la gente no solo se va a terminar hastiando con la clase política, porque la clase política tiene que dar soluciones, somos nosotros los que tenemos que dar respuesta«.

«En ese sentido es absolutamente necesario cambiar ideas y ojalá pudiéramos tener coincidencias en un plan económico, político y social que sea superador, que es lo que necesita Argentina«, resaltó.

Los comensales también tocaron otro tema y fue la posibilidad de empezar a plasmar algunos acuerdos en el Congreso de la Nación. «Podemos ponernos de acuerdo sobre varios temas que están dando vuelta y que no hay mayoría para aprobar, podríamos ofrecer cada uno de los sectores diputados o senadores para que finalmente avancen esas leyes que necesita el país y están dando vuelta porque no consiguen las mayorías, que la sociedad comience a percibir que es posible un acercamiento de hombres y mujeres de distintos sectores«, expresó el también ex senador radical.

HALCONES Y PALOMAS

Rozas criticó «los extremos» en los dos principales espacios políticos del país, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La reunión y la posibilidad de ensanchar la coalición opositora con sectores del peronismo también se leyó como un mensaje hacia los «halcones» de Juntos por el Cambio, especialmente del PRO, que también coquetean con ampliar la alianza pero con sectores liberales como el conducido por Javier Milei, algo incluso abonado por la presidente del PRO Patricia Bullrich.

Consultado al respecto, Ángel Rozas aseguró que «esa noche no se habló de nombres propios, no se habló de nadie en particular«. Aunque sí aprovechó la ocasión y criticó uno de los proyectos de Javier Milei que es la dolarización de la economía, algo que también salió desde el bloque de la UCR Evolución (radicales liderados por Lousteau que se abrieron en la cámara baja en desacuerdo con Mario Negri): «Nosotros no creemos que la dolarización sea un camino aceptable porque perdés soberanía, perdés la moneda, ahora esto no significa que sigamos como estamos porque el peso argentino es realmente catastrófico. Pero de ahí a ceder soberanía a Estados Unidos y tener una moneda norteamericana como propia la verdad que me parece que es el símbolo total del fracaso«.

Y añadió: «Hacer desaparecer el Banco Central como entidad superior monetaria del país me parece que es un disparate. Lo mismo con privatizar YPF, nosotros no estamos de acuerdo con que porque sea estatal tiene que ser deficitaria. Puede ser estatal y puede ser superavitaria, puede ganar dinero, puede hacer inversiones. Nosotros no somos anti mercado, pero tampoco queremos que el Estado desaparezca. Creo que el mercado tiene que existir y el Estado también tiene que existir para poner regulación, sino algunos se llevan todo y algunos se quedan con la nada«.

«No es que queremos que el Estado desaparezca, de ninguna manera. Nosotros somos capitalistas, el radicalismo es un partido capitalista, pero hay que poner equilibrios«, expresó el oriundo de General Pinedo y recordó su gestión como gobernador: «Nosotros tenemos pruebas: cuando gobernamos Chaco Sameep y Secheep eran dos empresas ejemplares en Argentina, estaban manejadas profesionalmente, eran superavitarias, tenían insumos y elementos de cambio, no debíamos un solo peso a CAMMESA, se pagaba a fin de mes el consumo. Entonces con YPF tiene que ocurrir lo mismo; con Aerolíneas, que es una línea de bandera nacional, estamos de acuerdo que exista Aerolíneas, lo que no estamos de acuerdo es cómo está siendo manejada por el kirchnerismo que es un barril sin fondo. Tendría que estar equilibrada la empresa, ser superavitaria, pero no por eso la vamos a regalar».

LA ACTUALIDAD DEL RADICALISMO

Ángel Rozas se encuentra trabajando activamente de cara al año que viene y particularmente en este momento acompaña en diferentes situaciones a Gerardo Morales, con quien los une además una relación de amistad de muchos años.

Consultado sobre si va a continuar haciéndolo, expresó que «estoy para ayudar al Partido Radical tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a Juntos por el Cambio«.

Sobre el gobernador jujeño manifestó que «es un muchacho que tiene ambiciones presidenciables. Tiene un coraje y una valentía realmente extraordinaria. Es un gobernador muy ejecutivo, ha cambiado la historia de Jujuy en seis años. No es un autoritario, es un hombre que impone autoridad política democrática. Yo lo veo con buenos ojos. Lo acompañaré a él como si aparece algún otro amigo como Facundo Manes, que también es amigo personal de hacemos muchos años«.

Respecto a la actualidad de la Unión Cívica Radical, apuntó que «está pasando un mejor momento desde el punto de vista partidario. Es un partido que venía muy golpeado después de aquella situación que vivimos con Fernando De La Rúa y hoy es un partido que está totalmente competitivo a lo largo y a lo ancho del país, tenemos territorialidad como únicamente tiene el PJ en Argentina, tenemos muchos intendentes, muchos concejales, tenemos tres gobernadores exitosos«.

«Creemos que hoy somos competitivos«, afirmó y apuntó que «estamos dispuestos a pelear para que el próximo presidente de los argentinos en representación de Juntos por el Cambio sea un hombre o una mujer del radicalismo. Somos parte de Juntos por el Cambio, vamos a seguir en Juntos por el Cambio. Esto no significa que seamos los dueños de la coalición pero tampoco vamos a hacer el papel que hicimos en el 2015 de ser meramente una coalición parlamentaria, nosotros queremos ser coalición de gobierno, una coalición de poder, asique lo veo muy bien».

FEDERALISMO

Tanto Gerardo Morales como Jorge Capitanich, un potencial candidato en el 2023 pero por el Frente de Todos, coinciden en la necesidad de que el próximo presidente sea un gobernador y de esa manera avanzar en una gestión federal.

Para Rozas «es importante que el próximo presidente prioritariamente sea del interior del país porque necesitamos realmente una Argentina más federal«, aunque hizo una salvedad: «También en honor a la honestidad intelectual de cada uno de nosotros, eso no garantiza que cualquier hombre del interior ofrezca un cambio de fondo con respecto al federalismo argentino«.

«Tuvimos presidentes del interior que fueron más centralistas que los propios porteños», remarcó y dijo que «sí estaría bien porque es una mirada mucho más amplia la nuestra que cualquier candidato del AMBA, pero tampoco uno no puede descartar que alguien que sea del AMBA no tenga una visión federal, también la puede tener. Pero sería buena que sea un hombre del interior».

Sobre las ambiciones presidenciales de Capitanich manifestó que «tiene derecho como cualquier dirigente del justicialismo a tener aspiraciones, en ese sentido lo respeto«.

