Tras el escándalo del fentanilo, la ANMAT cerró dos laboratorios en menos de una semana

En medio del escándalo por e fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) inhibió la producción del laboratorio Rigecin y ordenó retirar del mercado seis lotes de dos soluciones.

Así quedó plasmado en la Disposición 6202/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí dispuso, el cese de actividades de Rigecin Laboratorios SA, al que también se le ordenó retirar del mercado seis lotes de dos soluciones de uso hospitalario, por “presunta contaminación”. Se trata del segundo laboratorio, en menos de una semana, que la Anmat inhibe de seguir produciendo tras el estallido del escándalo por el fentanilo contaminado que provocó alrededor de un centenar de muertes.

El viernes pasado había inhibido a Laboratorios Rivero, en el barrio porteño de Flores, que también acumulaba llamados de atención desde 2022 por “antecedentes de incumplimiento” de las buenas prácticas de elaboración.

“Se realizó una inspección al establecimiento entre el 6 y el 13 de junio, donde se observaron incumplimientos a la buenas prácticas de fabricación y control, lo que comprometía la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos elaborados en el establecimiento ”, informó la Anmat y amplió: “ ”, informó la Anmat y amplió: “ Una nueva inspección del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) luego del plan de acción que presentó el laboratorio determinó que seguían con deficiencias críticas en las normas de buenas practicas de fabricación».

En abril de 2023, la Anmat emitió una alerta sobre Rigecin Laboratorios: la firma había “iniciado de forma voluntaria” el retiro de centros de salud y droguerías de la solución Ringer lactato porque, según se informó, los envases tenían una fisura y el medicamento presentaba el crecimiento de microbios.