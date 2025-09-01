Merlo: un hombre violó a una joven, le pidió perdón y escapó

Una joven de 26 años denunció que fue violada por un hombre en un baldío de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Tras el ataque sexual, el agresor le pidió perdón y escapó. Los videos previos al ataque son claves para la causa.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20, en el cruce de calles Belén y Amado Nervo, cuando la víctima volvía de trabajar.

Según la denuncia de la joven, mientras caminaba de regreso a su casa, un hombre de unos 30 años la tomó del pelo y la arrastró hasta un terreno baldío cercano en el cruce de Tilcara y Gavilán, donde abusó de ella.

Cámaras de vigilancia de la zona captaron los momentos previos al abuso, donde se ve al presunto agresor caminando y tambaleándose, en aparente estado de ebriedad. Detrás de él se ve a la víctima caminando hacia su casa.