TIERRA DEL FUEGO “SE INCENDIÓ LA CASA Y MURIERON SUS TRES HIJOS”

Una pareja compuesta por Ayelén Molina (26) y Oscar Gutiérrez (36) dejaron a sus cuatro hijos mientras llevaban a su casa a un amigo que había ido a cenar.



Tres nenes de cuatro, ocho y nueve años murieron carbonizados en Ushuaia por el incendio de su casa el sábado por la madrugada.

Sus padres habían salido a despedir a un amigo que fue a cenar a su casa cuando comenzaron las llamas.

Las víctimas fatales fueron Jazmín (9) Bastian ( y René (4) fueron encontrados bajo los escombros del domicilio ubicado en el barrio Andorra de la capital de Tierra del Fuego.

La única sobreviviente del trágico accidente fue una nena de dos años que fue rescatada por la patrulla de policía y trasladada de urgencias a un hospital local con quemaduras en el rostro, las manos y las piernas.

Asimismo continúa fuera de peligro.

Según informaron de medios locales, las pericias realizadas hasta el momento descartaron un incendio intencional aunque continúan investigando para dar con las causas del Fuego.



CÓMO FUE EL OPERATIVO PARA RESCATAR A LA NIÑA DE DOS AÑOS.

El comisario Mariano Brazanovich contó en diálogo con el medio local que apenas recibieron el llamado de los vecinos , lo primero que quisieron fue querer ingresar al domicilio y que para ello golpearon las paredes para ver si había alguien.

Cuando tomaron la decisión de patear la puerta de ingreso las llamas inundaban toda la casa, uno de los efectivos ingresó para constatar que no hubiera personas y vió la silueta de la nena.

Luego contó el comisario que no pudieron rescatar a los otros tres hermanos, tomó la nena y logró sacarla pero cuando quiso volver a ingresar para ver si habían alguien más las llamas no le permitieron hacerlo.

Explicó cómo fue el proceso en el que la patrulla intentó salvar la vida a los cuatro niños que estaban en la casa, logrando rescatar sólo a la nena de dos años.

Cuando llegaron los unidades de bomberos voluntarios lograron extinguir las llamas y con las pericias siguientes encontraron los cuerpos de los tres nenes carbonizados bajo los escombros de la casa.

