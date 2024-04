TICHB: EL TORNEO DE BÁSQUET QUE UNIÓ A JUGADORES Y EQUIPOS AMATEUR DE TODA LA PROVINCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

«Los vagos quieren jugar al básquet, no importa quien organiza el torneo», manifestó Juan Marcos «Tungui» Ferraris, creador del Torneo de Integración Chaqueña de Basquetbol, competencia que reunió a equipos amateur de Resistencia, Las Palmas, Vedia, y distintas localidades del interior. Incluso, jugadores correntinos se cruzan cada fin de semana para disputar de unos de los torneos de básquet no profesional más reconocidos en la provincia.

El afán y curiosidad de dos entrenadores de básquet hace nueve años atrás hoy convoca a centenares de jugadores por fin de semana. No existen los burocráticos y costosos pases para cambiar de equipo, la camaradería sobra y lleva a que más y más personas formen sus escuadras con la mira puesta en algunas de las ocho ligas del torneo.

Las reglas son simples y convencionales, al igual que en cualquier otro encuentro de la liga oficial. Los dos árbitros que están presentes en el campo de juego también participan en los torneos de la Asociación de Básquet de Resistencia. Están calificados y preparados para dirigir los encuentros, aunque a veces reciben quejas de los jugadores.

Crédito: TICHB

Los requisitos son sencillos: solo basta con pagar una inscripción inicial, completar una plantilla de 12 jugadores y todos deben tener una misma remera en representación del equipo. Luego, desde la organización se ubican los encuentros durante el fin de semana ya que, al ser amateur, gran parte de los jugadores tiene que cumplir con sus trabajos o responsabilidades antes de tener un momento de dispersión.

LOS INICIOS

El creador del torneo, «Tungui» Ferraris, habló con Diario TAG y relató que en parte por el cansancio de llevar cinco años como entrenador de categorías formativas e incentivado por la necesidad de buscar ingresos extras arrancó con la organización de un torneo de verano. Sí, esa fue la antesala de la competición que en la actualidad reúne a personas de toda la provincia.

Crédito: TICHB

«La verdad es que estaba un poco abrumado del desgaste como entrenador de formativas ya que venía de cinco años de que no paraba de trabajar entre el club y la colonia de vacaciones. Estaba un poco cansado y ahí surgió esta idea del torneo», dijo.

A la vez, reconoció el aporte de su amigo, Gonzalo Aguirre, quien lo motivó a realizar la primera competencia. «Me acompaño en ese primer torneo que fue en el Don Bosco», agregó.

«En ese momento no se llamaba TICH B, era un torneo amateur que se jugaba en Don Bosco. Me acuerdo que se inscribieron 16 equipos y que salió campeón uno que ya no existe más», recordó.

PRIMEROS DESAFÍOS

El boca en boca fue tomando fuerza y con el pasar de los años la relevancia ya no fue la misma. Tribunas llenas, grandes movidas por redes sociales y hasta un Instagram donde se pueden ver los resultados y las tablas de posiciones. El fenómeno TICH B fue levantando vuelo y lo que arrancó con unos 16 equipos poco a poco fue aumentando.

«En los años se hizo extremadamente masivo y con tantos equipos tuvimos que salir a buscar más canchas y eso significa que más personas tengan que trabajar, un mayor egreso económico en el alquiler de los lugares, acomodarme con los clubes porque no es que yo alquilo una hora y soy el dueño de esa hora, sino que yo me acomodo a los espacios vacíos que tienen el club. Si hay competencias oficiales ellos tienen prioridad, yo me acomodo al espacio libre«, explicó Tungui.

En la actualidad, el torneo tiene dos sedes, el Centro Deportivo Don Bosco y el Club Sarmiento, sitios en donde los sábados y domingo se colman entre jugadores e hinchada y se pueden ver hasta cinco partidos consecutivos de las distintas categorías. Por el momento, están la liga A, B, C1, C2, D1, D2, +30 A, +30 B, las femeninas y no se descartan que próximamente se incorporen aun más divisiones.

En cuanto a las personas que disfrutan del torneo, Ferraris expresó: «Juegan padres e hijos, chicos que dejaron de jugar hace mucho tiempo. Yo siempre mantengo que somos una contraprestación con la Asociación porque habia muchos jugadores que jugaban en los clubes y que han dejado de jugar al básquet y que hoy se han vuelto a enchufar con los torneos amateur».

«Yo creo que hoy se logró una contención al básquet social, me sorprende la cantidad de gente que dejó de jugar y que hoy vuelve a las canchas».

Luego, comentó una experiencia que lo marcó y que la tiene presente al ver el despliegue que logró la competición. «Yo un día aprendí un consejo de uno de los chicos, porque conocí mucha gente del básquet que no conocía, gente del Parque 2 de Febrero, gente que va a jugar a los barrios y que no los conoces porque uno acostumbra a jugar en los clubes. Un día uno de estos chicos se acercó y me dijo una frase que me quedó grabada: ‘Yo prefiero, en vez de pagar un psicólogo, venir y pagarte a vos para poder seguir jugando al basquet. Esta es mi forma de descargarme’«.

Luego, continuó: «Me quedó grabado porque esa persona canaliza sus cosas yendo a jugar con sus amigos al básquet», agregó.

Por último, con un dejo de nostalgia recordó los nueves años de trayectoria del torneo y enfatizó por encima de todo: «Los vagos lo único que quieren es jugar al básquet, no les importa de quién es el torneo, no se trata tampoco de los organizadores, sino que hay amor por el deporte. Es simple».

