THELMA FARDIN HABLÓ DE LAS DENUNCIAS CONTRA DIEGO MARADONA: “SON EJEMPLOS DEL HORROR”

Thelma Fardin habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la denuncia de Mavys Álvarez, la mujer cubana que contó que, a los 16 años, mantuvo una relación con Diego Maradona y se refirió en duros términos al Diez a casi un año de su muerte.

“Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo [Actrices Argentina, del que forma parte] está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitás es calma, yo manifesté mi apoyo”, dijo Fardin al comienzo de la nota, al referirse a la llegada de Álvarez al país.

Luego, la actriz habló de la figura de Maradona: “A mí me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas”.

Luego, Fardin se refirió a las contradicciones que implica idolatrar a una persona cuya vida personal tiene aspectos cuestionables. “Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascinó. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”, continuó.

Después, aseguró que “no podemos seguir endiosando” a Maradona. “Es revictimizante para quienes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. ¿Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder?”, cuestionó. Luego, subrayó que el Diez no debería tener un trato especial en ese sentido. “Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también. En su momento pensé solo en su fútbol y cuando me encontré con estas historias se habla solo de lo importante que es lo humano”, concluyó.

LAS CRÍTICAS DE NICKI NICOLE A DIEGO MARADONA

Días atrás, tras la salida de su segundo disco, Parte de mí, y en diálogo con El País, una periodista le preguntó a Nicki Nicole por las repercusiones de la muerte del exjugador y ella respondió con un inusual comentario. “No soy su fan”, señaló la joven de 21 años. Durante la charla, la comunicadora quiso también saber por la opinión de la cantante sobre algunas de las sombras en la vida de Maradona.

“Cuando murió, en España hubo polémica porque aunque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera”, comentó la periodista. “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”, disparó Nicole Cucco, en el mismo sentido que Thelma Fardin. Luego, Cucco contó que, de todos modos, en su familia sí se vivió ese dolor. “Mi padre y mi abuelo sí lo son (fanáticos), pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta”, continuó. Finalmente, sobre la admiración que muchos sienten por el deportista, Cucco cerró: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.