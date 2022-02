TEVEZ, CADA VEZ MÁS CERCA DE VOLVER A JUGAR AL FÚTBOL: EL DESTINO DONDE PODRÍA REGRESAR

Adrián Roucco, agente del Apache, se refirió a lo que podría ser el regreso del ídolo xeneize.

Fue un día convulsionado en el mundo Boca. El viernes, Ramón Ábila realizó un explosivo posteo en sus redes sociales contra el Consejo de Fútbol por no ser tenido en cuenta desde que volvió al club a principios de 2022. “No les debo nada y no les tengo miedo”, citó en una de sus declaraciones más fuertes tras la aparición de un parte médico oficial en el que se confirmó una lesión. Durante la jornada, el que también hizo su aparición fue Juan Román Riquelme, quien le respondió a Wanchope sobre sus dichos.

Pero la otra gran noticia está relacionada al último ídolo que visitó la camiseta xeneize. Carlos Tevez, el hombre que se calzó la 10 azul y oro, podría volver a jugar al fútbol de manera profesional tras su retiro de Boca en junio del año pasado. Así lo dio a entender su representante, Adrián Ruocco, al ser consultado sobre si el Apache tenía ofertas sobre la mesa para volver. “Un montón”, fue lo primero que alcanzó a decir su agente en diálogo con TyC Sports.

“Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil”, agregó Ruocco.

Acto seguido, el histórico representante de Tevez dio un detalle importante sobre el futuro del jugador que dio por concluído su tercer ciclo en Boca hace algunos meses. “Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior. Carlos le va a dar un cierre a su carrera como se merece”, explicó el agente.