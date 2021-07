TERRIBLE: GRABARON A POLICÍAS ABUSANDO DE UNA ADOLESCENTE EN UN PATRULLERO EN GENERAL SAN MARTÍN

Se trata de un hecho gravísimo dentro de la fuerza pública chaqueña. En el video afirman que sucedió este 29 de julio.

Es un material fílmico que dio a conocer el programa radial Alerta Urbana en donde dos personas filmaron un móvil policial que estaba estacionado en el barrio Las Palmeras de General San Martín.

Al llegar hasta la camioneta quien filmaba dice “Qué están haciendo con una menor de edad ahí” y agrega “acá vemos a un personal policial, miren cómo está”. Al abrir la puerta trasera del vehículo se puede ver a un efectivo sin pantalón, mientras que había otro en el lugar del conductor.

Desde el Órgano de Control Institucional, el director general Ricardo Urturi confirmó los hechos e informó que ya se abrió un sumario y se dispuso la separación de los dos efectivos de la comisaría en cuestión y se le abrió un sumario.

Comentó además por el momento no existe denuncia penal, por lo que no se los va a detener, aunque una fiscal ya está a cargo de la investigación. Además, aún no se pudo dar con la joven en cuestión, que sería una adolescente de 16 años.

“Me estaban violando, no los conozco. Me metieron a la fuerza, tengo 16”, se la escucha decir a la joven en el video filmado por vecinos del barrio.

Grabaron a policías abusando de una adolescente en un patrullero en General San Martín.

Al ser expuestos por los vecinos que filmaron, el conductor de la camioneta encendió el vehículo y se fueron del lugar.

AMPLIAREMOS…

Relacionado