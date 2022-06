TERRIBLE DENUNCIA DE UNA JOVEN DE VILELAS: ACUSÓ A SU PADRASTRO DE ABUSARLA DE NIÑA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A través de las redes sociales, un joven hizo una fuerte denuncia contra la pareja de su madre.

«Después de tantos años que me callaron, y también me callé por miedo, por vergüenza, acá estoy. GUSTAVO FABIAN OJEDA abusó de mí de chica «, aseguró la joven a través de un posteo de Facebook.

Según el relato de Luciana Barnes, ella comentó lo sucedido a su madre y sus tías, pero no obtuvo respuestas.

«Cuando ocurrió recurrí a mi mamá, la persona que en teoría me iba a cuidar y proteger, ella me intimido con preguntas como ‘¿estás segura? Mirá que te vas a ir presa si estás mintiendo’. Yo muerta de miedo digo ‘está bien, no fue nada, ma, dejémoslo así’», expresó en su duro relato la joven.

Captura de la publicación de Luciana Barnes

Continuando con su historia, marcó que logró irse a vivir con su papá, pero luego debió volver bajo la tutela de su madre y lo hizo «ya resignada a tener que convivir con un pedófilo«.

«Pasaron los años y creí haberlo superado. A mis 19 años voy a mi primer psicólogo, me diagnosticaron depresión y ansiedad. A mis 20 años tuve una sobredosis, y la pregunta de mi madre siempre la misma: ‘¿cuál es la explicación de que seas así? ¿Por qué sos así?’. Ellos me dañaron y arruinaron toda la infancia, ella siempre lo supo y lo encubrió y él es un enfermo que me arruinó la vida», agregó la denunciante.

«No me callo más. No me importa quién me crea y quien no, pero a mí no me callan más«, cerró.

En el posteo, sumó imágenes de quien sería su abusador. La publicación a menos de 24 horas de haber sido realizada, suma más de mil compartidos, 700 reacciones y 200 comentarios, entre los que se destacan varios que dicen «yo sí te creo».

