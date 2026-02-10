Tensión policial en Santa Fe: cuánto cobran los agentes en febrero de 2026 y qué reclaman en las protestas

Los «plus» operativos: sueldos de hasta $2 millones

El punto clave de la política salarial del ministro Pablo Cococcioni fue la implementación de suplementos específicos para quienes realizan tareas de calle, buscando diferenciar al personal operativo del administrativo.

Según cifras oficiales, con estos adicionales, los sueldos de bolsillo pueden alcanzar cifras competitivas:

Inspector promedio (con plus): Supera los $2.250.000 .

Subinspector (con antigüedad): Ronda los $2.180.000 .

Suboficial promedio: Se acerca a los $1.900.000..

Estos montos incluyen un plus mensual de $500.000 para operativos en Rosario y Santa Fe, un adicional de $250.000 para choferes de patrulleros y una Tarjeta Alimentaria Policial (TAP) que aumentó a $160.000.

Por qué hay protestas de la Policía de Santa Fe

A pesar de que estos números superan en algunos casos a los de las fuerzas federales (PFA y Gendarmería), los manifestantes exigen una «recomposición salarial real» con un básico que no sea inferior a la canasta básica total y liquidaciones más claras.

Además, el reclamo abarca condiciones laborales dignas y el cese de sanciones administrativas para quienes participan de las protestas, en un contexto donde el gobierno provincial busca desactivar el conflicto con una batería de medidas que también incluye cobertura de salud mental y transporte gratuito.