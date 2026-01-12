TENSIÓN EN NORDELTA POR EL OPERATIVO PARA TRASLADAR CARPINCHOS Y EL RECLAMO DE LOS VECINOS
Autoridades provinciales avanzaron con un procedimiento para desalojar a los animales, mientras agrupaciones ambientalistas denuncian irregularidades y desobediencia judicial
Un fuerte clima de tensión se vive en Nordelta a raíz del inicio de un operativo para desalojar a los carpinchos que habitan distintos barrios del complejo urbano. Vecinos y organizaciones defensoras de los animales denunciaron que durante la madrugada de este lunes ingresó personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires junto a otras autoridades, con el objetivo de trasladar a los ejemplares, pese a la existencia de una medida cautelar que buscaba frenar el procedimiento.
Desde el domingo por la noche, integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y residentes de la zona se concentraron en el barrio Silvestre, sobre el acceso sur de Nordelta, con la intención de impedir el avance del operativo. La presencia de los vecinos respondió, en gran parte, a la preocupación generada por la colocación previa de redes y jaulas trampa, instaladas días atrás para facilitar la captura de los animales.
La situación tomó mayor relevancia luego de que se conociera que un fallo de primera instancia habilitó el accionar de las autoridades, aun cuando la cautelar había sido apelada. La decisión judicial permitió continuar con los traslados, lo que despertó indignación entre los manifestantes, que sostienen que se está avanzando de manera arbitraria sobre una población animal que forma parte del ecosistema del lugar.
Desde la agrupación ambientalista expresaron su rechazo con duros términos. “Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana puso dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, denunciaron públicamente, remarcando que el procedimiento no contempla el bienestar integral de los animales.
Otro de los puntos que genera mayor alarma es la forma en que se estaría llevando adelante el operativo. De acuerdo a la información disponible, las autoridades ya ingresaron a distintos barrios con el objetivo de trasladar a los carpinchos machos, mientras que las hembras preñadas y las crías permanecerían en el lugar. Esta situación fue señalada como especialmente grave por los vecinos, que advierten sobre el impacto que la separación podría tener en la supervivencia de los animales.
Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el destino final de los carpinchos ni sobre el alcance total del operativo. Tampoco se precisó cómo se resolverá el conflicto judicial que aún permanece abierto tras la apelación de la medida cautelar. Mientras tanto, el clima en Nordelta continúa siendo de máxima tensión, con vecinos movilizados y organizaciones ambientalistas en estado de alerta.
El conflicto reabre el debate sobre la convivencia entre desarrollos urbanos y fauna silvestre, un tema recurrente en la zona. Para muchos residentes, los carpinchos forman parte de la identidad natural del lugar y su traslado representa una solución apresurada a un problema de larga data. La definición del caso, por ahora, sigue abierta y promete nuevos capítulos en los próximos días.