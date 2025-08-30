Tensión en la frontera: armada boliviana se calentó y destruyó gomones

En una nueva acción contra el contrabando, el Comando del Área Naval N.º 3 «Bermejo» de la Armada Boliviana intervino este viernes un paso clandestino en el sector conocido como «Campo Grande», donde se hallaron seis gomones artesanales ocultos entre la vegetación.

Las embarcaciones, que eran utilizadas en pasos no autorizados para el contrabando a la inversa, fueron incineradas de inmediato por la patrulla móvil que realizaba un control terrestre en la zona.

Seguridad y soberanía

Desde la Armada remarcaron que este tipo de operativos buscan neutralizar los canales clandestinos de intercambio ilegal que afectan la economía local y ponen en riesgo la seguridad en la frontera. Además, destacaron que la acción constituye una muestra del «firme compromiso institucional con la seguridad fronteriza y el resguardo de la soberanía nacional».

La frontera en el área de Bermejo -límite natural con la Argentina a través del río- suele ser escenario de intensos movimientos irregulares, tanto de mercadería como de personas, lo que explica la constante vigilancia de las autoridades bolivianas.