CAMINERA SECUESTRA CIGARRILLOS SIN AVAL ADUANERO Y UNA MOTO CON PEDIDO

En otros operativos demoró a tres personas que era buscadas por la justicia.

Hoy a la siesta, operadores viales secuestraron cigarrillos ilegales en un control de operativo realizado, en el puesto de control de Eva Perón.

Los operadores viales incautaron 148 brezas valuadas en $1.400.000 que levaban en una Toyota Hilux, guiada por una mujer.

Los agentes descubrieron que los cigarrillos iban escondidos en paneles de puertas y tapa de caja de camioneta y, también, debajo de los asientos.

Desde Aduana, manifestaron que el aforo de la mercadería rondaría $1.400.000 encuadrando en un sup. infra. al Código Aduanero Ley Nro 22.415

El Juzgado Federal N° 2 de Resistencia dispuso el secuestro de los cigarrillos y el vehículo en cuestión.

✅Castelli

Asimismo, en Castelli secuestraron una motocicleta marca Zanella Zb de 110 cilindradas, en un control vial realizado sobre RP N° 3 Pje el Canal.

Cuando revisaron la numeración del rodado notaron que el motor tenía pedido de secuestro a solicitud de la Cría 1ra de Castelli desde el 2014.

✅SIGEBI – SIFCOP

En otro operativo realizado en Resistencia y Villa Ángela detuvieron a dos personas buscadas por la justicia.

En la intersección de las avenidas Ávalos y Lavalle, demoraron a un hombre de 44 años que arrojó un pedido de captura al ser identificado mediante SIGEBI.

La otra persona fue demorada en un control, donde arrojó un pedido detención, solicitud de la Policía Aeroportuaria.

Asimismo, en Antequera detuvieron a un joven que también tenía pedido de captura.

