INTERIOR: SUPUESTO ROBO EN RUTA 13 RESULTÓ SER UNA DENUNCIA FALSA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho sucedió este viernes por la tarde, sobre Ruta Provincial N° 13, a 36 km de la Ruta Nacional N° 95, jurisdicción de General Pinedo.



La investigación comenzó cuando un ciudadano de 39 años denunció haber sido víctima de un asalto mientras circulaba en su camioneta Ford Ranger. Manifestó que fue detenido por cuatro individuos vestidos con ropa verde tipo militar, con pasamontañas, quienes se desplazaban en una camioneta blanca con logos en las puertas. Según su versión inicial, lo habrían apuntado con un arma de fuego y sustraído la suma de 18.000 dólares, dinero que supuestamente llevaba para cancelar una deuda.

A partir de su relato, se desplegaron controles y rastrillajes con intervención de personal de la Comisaría Segunda Villa Ángela, Comisaría General Pinedo, División Investigaciones de Villa Ángela y autoridades de la Dirección General de Zona Interior Charata y la Dirección General Interior.

Sin embargo, durante las entrevistas posteriores, la denuncia comenzó a tornarse en contradicciones y cambios de versión, mostrándose cada vez más nervioso. Finalmente, el denunciante, terminó confesando que el supuesto asalto nunca ocurrió.

Admitió haber inventado toda la historia para justificar que no contaba con el dinero que debía devolver.

El hecho fue informado al Fiscal de Investigación Penal N° 3, quien dispuso la aprehensión del denunciante, quedando alojado en la División Investigaciones de Villa Ángela a disposición de la Justicia.

Relacionado