RESISTENCIA: INGRESO A UNA CASA E INTENTABA LLEVARSE UNA BICI: FUE DETENIDO

El dueño realizó la denuncia.



A las 05:40 de este sábado, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia, mientras realizaban recorridas preventivas, observaron movimientos sospechosos sobre los techos de viviendas en la zona. Al llegar al domicilio ubicado en Calle Arturo Illia N° 1650 estimativamente, fueron recibidos por el propietario, de 60 años, quien autorizó el ingreso de los uniformados a su propiedad.

En el patio trasero, los agentes sorprendieron a un joven de 25 años, intentando pasar por encima del muro perimetral una bicicleta tipo Mountain Bike, rodado 29, propiedad del hombre de 60.

El damnificado radicó la denuncia penal, y la Fiscalía de Investigación Penal N° 02, a cargo de la Dra. Ana Graciela González de Pacce dispuso la aprehensión del joven en la causa supuesta tentativa de hurto.

