¿TENÉS ESTOS PRODUCTOS EN TU CASA?: LA ANMAT LOS PROHIBIÓ POR FALTAS SANITARIAS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de diversos productos de cuidado personal y limpieza que no cuentan con registros sanitarios ni inscripción ante el organismo.

La medida fue oficializada a través de distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, luego de denuncias que derivaron en investigaciones sobre el origen y las condiciones de comercialización de los artículos involucrados.

Mediante la Disposición 74/2026 , la ANMAT prohibió limpiadores, desengrasantes y aromatizantes para autos y motos de las marcas Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamérica, al constatar que ninguno de esos productos estaba debidamente registrado.

En tanto, la Disposición 76/2026 alcanzó a un producto domisanitario rotulado como desinfectante para agua de piletas de la marca Ingenia. Según el organismo, se trata de un producto clasificado como riesgo 2, categoría que exige evaluación y aprobación previa mediante un certificado nacional para poder circular en el mercado interjurisdiccional.

A su vez, a través de la Disposición 94/2026 , se prohibió la venta de productos de cuidado personal de las marcas El Árbol, RE! y Aromas de la Tierra, también por carecer de la inscripción sanitaria obligatoria.

En la misma línea, la Disposición 95/2026 estableció la prohibición total, incluida la publicidad y publicación en plataformas de venta online, de los productos de la marca Leagus Cosmetics. En este caso, la ANMAT advirtió que entre los artículos detectados se encontraban alisadores de cabello sin habilitación sanitaria, que podrían contener formol (formaldehído) como principio activo, lo que representa un riesgo significativo para la salud.

Finalmente, el organismo dispuso la prohibición de una serie de productos capilares de la empresa Keratin Liss, al verificar que no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente en su rotulado, situación que los vuelve potencialmente peligrosos para los consumidores.