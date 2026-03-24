TEMPORADA MUSICAL DE LA CASA DE LAS CULTURAS

De este modo, la Casa abrirá su temporada 2026 que promete una agenda cargada para este año.

Flopa estará acompañada por Sebastián López (Santa Fe) en guitarra y arreglos; Martín Portella (Reconquista) en saxo; Federico Tomadin (Reconquista) en batería, y Nahuel Lenardon (Paraná) en contrabajo. Como invitados especiales actuará el Dúo Vado (Marta Toledo y Fernando Gualin).

Flopa Suksdorf en concierto llega con un destacado grupo de músicos para compartir un viaje sonoro.

Flopa Suksdorf en concierto llega con un destacado grupo de músicos para compartir un viaje sonoro que recorre el repertorio afroamericano y latinoamericano, donde la improvisación, la voz como instrumento y el cancionero en español, inglés y portugués se encuentran en una propuesta única.

El mismo viernes los músicos ofrecerán talleres especiales para público en general. El taller «Lenguaje y conceptos organizativos del discurso en la improvisación», dictado por Sebastián López, será de 16 a 18:30.