TEMPERLEY: LE DESVALIJARON LA CASA A UN HOMBRE DE 75 AÑOS Y MATARON A SU PERRO A PUÑALADAS PARA ROBARLE

Al día siguiente, el hombre se despertó aturdido y afectado todavía por lo que podría haber sido una droga que le administró la joven, que tenía entre 20 y 25 años.

En seguida el jubilado notó que mientras dormía la mujer le había desvalijado la casa, posiblemente con la ayuda de otra persona. Los delincuentes se habían llevado dinero, electrodomésticos, tarjetas, ropa y hasta las llaves de sus vehículos.

Entonces encontró algo peor: el cuerpo ensangrentado de su mascota.

«Era un animal tranquilo e indefenso. Podían haberlo encerrado en lugar de masacrarlo. No tienen perdón de Dios«, expresó este viernes Silvia, la exesposa del jubilado, en declaraciones televisivas.

Silvia señaló que el jubilado está «muy mal, principalmente por lo que le hicieron al perrito», y que estuvo «varios días tumbado» tratando de recuperarse del episodio de inseguridad sucedido en su propia casa, sobre la calle Senillosa, en Temperley.

«Sacaron hasta los sanitarios en busca del dinero. Tuvieron mucho tiempo. Había muebles que una sola chica no los hubiese podido mover sola. Actuaron dos o tres personas, mínimo, convino Silvia.

El caso es investigado por la Fiscalía No 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al que pertenece Temperley, pero Silvia reconoció que los delincuentes «rompieron todas las cámaras de seguridad que había en la casa», por lo que puede ser difícil identificarlos y mucho menos localizarlos.

«No sé dónde mi exesposo conoció a esta chica. Me dijo que había sido en la calle, pero no me dijo mucho más», reconoció la mujer.