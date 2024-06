«¡TE ESPERAMOS!»: ZDERO INVITÓ A MESSI A CONOCER CHACO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Mediante su cuenta de X, el gobernador Leandro Zdero invitó al Lionel Messi a conocer la provincia.

Fue tras una entrevista que brindó el astro argentino a un medio de comunicación, en el que mencionó que tiene «pendiente conocer más Argentina».

«Es algo que hablamos siempre con Antonela. Quiero poder visitar nuestro país, que tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco, me gustaría recorrer nuestro país», dijo el 10 de la selección.

Ante esto, Zdero compartió una publicación en la que lo invitó a la provincia. «¡Leo te invitamos al Chaco! Desde meteoritos, yaguaretés y el Parque «El Impenetrable», segundo pulmón verde de Latinoamérica, hasta la Bienal de las Esculturas Internacional«, publicó el gobernador.

