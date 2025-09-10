TANDIL CONMOCIONADA: MOMENTO EN QUE ASESINARON A MILAGROS QUENAIPE A LA SALIDA DE UN BOLICHE

Milagros Pilar Andrea Quenaipe, de 18 años, fue asesinada a sangre fría mientras regresaba a su hogar luego de pasar la noche en el boliche Sol Disco junto a sus amigos. El crimen quedó registrado tanto por cámaras municipales como de vecinos, que captaron el momento exacto en que Wilson Natanael Sánchez, vestido de rojo, se acercó al grupo y, sin mediar palabra, le propinó un puntazo mortal en el cuello a la joven. La madrugada del 31 de agosto dejó a Tandil bajo un manto de horror.mientras regresaba a su hogar luego de pasar la noche en el boliche Sol Disco junto a sus amigos. El crimen quedó registrado tanto por cámaras municipales como de vecinos, que captaron el momento exacto en que

Todo ocurrió en Murature al 75, cuando Milagros y sus amigos salían del local bailable y se detuvieron en el camino para asistir a una joven que se encontraba desmayada en la vereda. En ese instante, Sánchez, un albañil oriundo del Chaco que trabajaba en Tandil, apareció armado con un cuchillo tipo tramontina. La investigación indicó que había salido de su casa con la intención de vengarse de un grupo con el que había tenido un altercado dentro del boliche.

El registro de las cámaras muestra cómo Sánchez se aproximó al grupo, les formuló una pregunta sobre un cantante y, de manera repentina, atacó a Milagros por la espalda. La joven intentó frenar la hemorragia con su mano y se apoyó en una estructura de cemento, pero se desplomó y murió casi de inmediato, rodeada de sus amigos.

Tras el ataque, los investigadores pudieron seguir el rastro del agresor gracias a la campera roja que llevaba puesta, registrada por las cámaras de seguridad. Personal del Centro de Monitoreo municipal trabajó junto con la policía para identificar el recorrido del asesino hasta su domicilio, donde finalmente fue detenido.