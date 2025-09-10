TANDIL CONMOCIONADA: MOMENTO EN QUE ASESINARON A MILAGROS QUENAIPE A LA SALIDA DE UN BOLICHE
Las cámaras de seguridad captaron el ataque mortal de Wilson Sánchez contra la joven de 18 años. CONTENIDO SENSIBLE.
El fiscal Borean continúa con la investigación para esclarecer el móvil del crimen, revisando las cámaras de seguridad, tomando declaraciones de testigos y aguardando los resultados de los análisis toxicológicos realizados a Sánchez. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la Unidad 2 de Sierra Chica, imputado por “homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real”, y será juzgado por un jurado popular.