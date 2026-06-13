TALLER DE VÍNCULOS SALUDABLES
En la Biblioteca Popular Martín M. de Güemes se desarrolló un nuevo Taller de Vínculos Saludables junto a estudiantes de 1.º y 3.º año de la EES N.º 184.
Esta actividad se realizó en el marco de la conmemoración de #NiUnaMenos, una fecha que nos invita a reflexionar como sociedad sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la no violencia, una responsabilidad que nos involucra a todos y todas.
El taller estuvo a cargo de la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, y del coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez, quienes compartieron herramientas y espacios de diálogo para promover vínculos más saludables entre los jóvenes.
Sigamos construyendo una comunidad más justa, igualitaria y libre de violencias.