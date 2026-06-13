SAENZ PEÑA  EL C.O.M. INTERVINO TRAS UNA ALERTA Y DEMORÓ A UN SOSPECHOSO EN PLENO CENTRO

El presunto autor tenía en su poder un arma blanca.

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas demoraron este sábado a un hombre de 41 años, señalado como presunto autor de un intento de hurto en un local comercial ubicado en la zona céntrica.

El procedimiento se inició cuando el encargado de un comercio alertó a los uniformados sobre la presencia de un sujeto que habría intentado sustraer pertenencias del establecimiento, aportando características físicas y de vestimenta.

Con la información obtenida, los agentes realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizar a una persona que coincidía con la descripción. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros.

Durante el procedimiento se secuestró un arma blanca y se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 850-J. Tras las diligencias de rigor, el demorado fue trasladado a la unidad policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

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