ANSES: en qué momento de junio se cobrarán los Vouchers Educativos

Los Vouchers Educativos constituyen una ayuda económica destinada a hogares con estudiantes que asisten a colegios privados con un aporte estatal igual o superior al 75%. El beneficio cubre hasta el 50% del valor de la cuota escolar, por lo que el monto a percibir puede variar según el establecimiento educativo.

Cómo saber si aprobaron tu solicitud del Voucher Educativo

Aunque el período de inscripción para los Vouchers Educativos 2026 cerró el 30 de abril, las familias que completaron el trámite todavía tienen la posibilidad de consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma oficial. Esta herramienta permite verificar si el beneficio fue otorgado y conocer los detalles del proceso.

Para realizar la consulta, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de los Vouchers Educativos .

. Iniciar sesión con los datos de Mi Argentina .

. Dirigirse al apartado destinado al seguimiento de trámites.

Verificar si la solicitud figura como aprobada o rechazada.

En caso de rechazo, revisar el motivo informado por el sistema.

Si la negativa está relacionada con cuestiones académicas del estudiante, las familias disponen de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo de manera online.

Esta instancia permite solicitar una revisión de la decisión y aportar la documentación necesaria para respaldar el pedido.

Quiénes pueden cobrar el beneficio y cuáles son los requisitos

Los Vouchers Educativos están destinados a familias con hijos en edad escolar que asisten a establecimientos incluidos dentro del programa. El beneficio puede ser solicitado por padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esta asistencia económica.