ANSES: EN QUÉ MOMENTO DE JUNIO SE COBRARÁN LOS VOUCHERS EDUCATIVOS
Mientras muchos contribuyentes siguen las novedades de ANSES, ya comenzó el pago de la primera cuota para beneficiarios aprobados.
Mientras muchos contribuyentes siguen de cerca las novedades vinculadas a ANSES, el Gobierno nacional avanzó con el pago de la primera cuota de los Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos que asisten a establecimientos privados con aporte estatal.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Secretaría de Educación y con la participación de ANSES, busca aliviar el costo de las cuotas escolares. Quienes realizaron la inscripción durante abril y recibieron la aprobación correspondiente ya pueden consultar cuándo percibirán el beneficio.
Además, la plataforma habilitada para el programa permite verificar el estado de la solicitud en cualquier momento. De esta manera, los beneficiarios pueden confirmar si el trámite fue aprobado, rechazado o continúa en evaluación, una información de interés para muchas familias que también siguen las actualizaciones de ANSES.
Cuándo se cobran los Vouchers Educativos en junio de 2026
Los beneficiarios que optaron por cobrar a través de billeteras virtuales ya comenzaron a recibir la primera cuota de los Vouchers Educativos 2026. En particular, quienes eligieron Mercado Pago como medio de pago pueden observar en la aplicación que la próxima acreditación figura con fecha del 11 de junio de 2026.
El dinero se transfiere de manera directa a la cuenta informada durante la inscripción ante ANSES. De acuerdo con lo comunicado por el organismo, los pagos continuarán durante los próximos días para todas las familias que tengan la solicitud aprobada.
Los Vouchers Educativos constituyen una ayuda económica destinada a hogares con estudiantes que asisten a colegios privados con un aporte estatal igual o superior al 75%. El beneficio cubre hasta el 50% del valor de la cuota escolar, por lo que el monto a percibir puede variar según el establecimiento educativo.
Cómo saber si aprobaron tu solicitud del Voucher Educativo
Aunque el período de inscripción para los Vouchers Educativos 2026 cerró el 30 de abril, las familias que completaron el trámite todavía tienen la posibilidad de consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma oficial. Esta herramienta permite verificar si el beneficio fue otorgado y conocer los detalles del proceso.
Para realizar la consulta, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de los Vouchers Educativos.
- Iniciar sesión con los datos de Mi Argentina.
- Dirigirse al apartado destinado al seguimiento de trámites.
- Verificar si la solicitud figura como aprobada o rechazada.
- En caso de rechazo, revisar el motivo informado por el sistema.
Si la negativa está relacionada con cuestiones académicas del estudiante, las familias disponen de cinco días corridos desde la publicación del resultado para presentar un reclamo de manera online.
Esta instancia permite solicitar una revisión de la decisión y aportar la documentación necesaria para respaldar el pedido.
Quiénes pueden cobrar el beneficio y cuáles son los requisitos
Los Vouchers Educativos están destinados a familias con hijos en edad escolar que asisten a establecimientos incluidos dentro del programa. El beneficio puede ser solicitado por padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esta asistencia económica.