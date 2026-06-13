INSSSEP EN TERRITORIO: SE ATENDIERON DEMANDAS DE AFILIADOS EN SAN BERNARDO, LA TIGRA Y SAMUHÚ

En el marco de la política de cercanía impulsada por el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), el vocal activo Germán Landriel llevó adelante una nueva recorrida territorial por las localidades de San Bernardo, La Tigra y Samuhú, con el objetivo de escuchar inquietudes, brindar información y fortalecer la atención a afiliados activos y pasivos.

La agenda comenzó en San Bernardo, donde se desarrolló una charla informativa junto a docentes del Instituto de Educación Superior de la localidad. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a prestaciones, servicios y trámites destinados tanto a afiliados activos como jubilados y pensionados.

“Creemos que es fundamental estar presentes en cada localidad, escuchando a nuestros afiliados y brindando información clara sobre los servicios y beneficios que ofrece el organismo. El contacto directo nos permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector”, expresó Landriel.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a La Tigra, donde estuvieron en la delegación local del INSSSEP para dialogar con el personal sobre los distintos procedimientos administrativos y la atención que se brinda diariamente a los afiliados.

“Pudimos tomar contacto con los trabajadores de la delegación, interiorizarnos sobre el funcionamiento de las prestaciones y analizar distintas cuestiones que hacen a la mejora continua de la atención”, señaló el vocal activo.

Luego, continuaron hasta el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, donde se mantuvo un encuentro con afiliados para atender consultas y recibir planteos relacionados con los servicios del organismo.

Finalmente, en Samuhú, Landriel mantuvo reuniones con afiliados y estuvo en el centro de salud local, donde dialogó con trabajadores y usuarios sobre las prestaciones y la articulación entre los distintos servicios. “Estas atenciones nos permiten fortalecer el vínculo con nuestros afiliados, conocer sus demandas y acercar respuestas. La presencia territorial es una herramienta clave para construir un INSSSEP más cercano y eficiente”, concluyó.

Desde el organismo y la presidencia de Rafael Meneses, destacaron que este tipo de actividades continuarán desarrollándose en distintas localidades de la provincia, con el propósito de garantizar una atención más directa y una mejor llegada de los servicios a toda la comunidad.

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