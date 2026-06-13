RESISTENCIA  RECUPERARON UN TUBO DE GAS SUSTRAÍDO Y DEMORARON AL PRESUNTO AUTOR

Los agentes localizaron al sospechoso y lograron recuperar el elemento denunciado como robado.

Esta mañana, efectivos de la Comisaria Duodecima intervinieron en un hecho de hurto ocurrido en un domicilio ubicado sobre calle Remedios de Escalada al 1000 aproximadamente.

Según lo informado, un hombre de 69 años denunció que un sujeto ingresó a su propiedad tras escalar el cerco perimetral y sustrajo un tubo de gas de 10 kilogramos.

Con las características aportadas, los uniformados realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizar a un hombre de 38 años que trasladaba el elemento denunciado. Ante esta situación, procedieron a su demora y al secuestro del tubo de gas.

La Fiscalía interviniente dispuso que se aguarde la denuncia formal del damnificado para determinar las medidas judiciales a adoptar. El bien recuperado será restituido a su propietario una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

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