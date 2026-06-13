SÁENZ PEÑA RESTITUYEN UNA MOTOCICLETA QUE FUE SUSTRAÍDA

La misma fue robada a su dueño la noche anterior afuera de su domicilio.

Hoy, alrededor de las 14, personal de la Comisaría Primera , intervino cuando un joven de 29 años denunció el robo de su motocicleta Bajaj Rouser que había dejado estacionada frente a su domicilio en el barrio Santa Mónica. Al salir de su vivienda, advirtió que desconocidos se la habían sustraído.

Tras las averiguaciones, los efectivos descubrieron que el rodado había sido secuestrado horas antes por personal del Operativo Lince durante un procedimiento por una presunta infracción a la ley. Al verificar la numeración de chasis y la documentación correspondiente, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída.

Finalmente, por disposición de la fiscalía, el vehículo fue restituido a su legítimo propietario, mientras que un hombre de 30 años fue notificado de las actuaciones judiciales en la causa por “Supuesto Hurto” quedando detenido a disposición de la justicia.

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