ATLETAS CHAQUEÑOS FUERON DISTINGUIDOS POR SUS DESTACADAS ACTUACIONES EN LA LIGA PARALÍMPICA DE ATLETISMO

Los atletas adaptados que integran el Instituto del Deporte Chaqueño fueron distinguidos por el presidente del organismo, profesor Fabio Vázquez, tras su sobresaliente participación en la Liga Paralímpica de Atletismo desarrollada en la provincia de Misiones.

La competencia se llevó a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) y reunió a deportistas con discapacidad de las categorías menores, juveniles y mayores, con el objetivo de fortalecer y promover el deporte adaptado en la región. Las pruebas incluyeron disciplinas de pista y campo para atletas con discapacidad motora, visual, parálisis cerebral e intelectual, entre otras, en la pista Erik Barney.

Durante el encuentro realizado en la sede del Instituto del Deporte, los atletas estuvieron acompañados por sus familias y por sus entrenadores, el profesor-guía-entrenador Federico Merlo y la profesora Lilian Barrientos, quienes destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de los competidores.

Entre los resultados más destacados se encuentran:

-González Pared Alanís Iara (Motor T/F47): Medalla de Oro en 100 metros llanos y Medalla de Oro en Salto en Largo.

-Saucedo Sofía (Parálisis Cerebral F/T37): Medalla de Oro en 100 metros llanos y Medalla de Oro en Lanzamiento de Bala.

-Ramírez María Belén (Motor F/T40): Medalla de Oro en 100 metros llanos.

Desde el Instituto del Deporte resaltaron que estos logros son el resultado del trabajo sostenido de los atletas, entrenadores y familias, y ratificaron el compromiso de continuar impulsando políticas deportivas inclusivas que permitan el desarrollo y crecimiento de los deportistas chaqueños en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

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