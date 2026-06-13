SAN BERNARDO: ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS RECUPERADAS Y CUMPLIÓ EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

“Estamos recuperando viviendas y cumpliendo sueños postergados”-expresó el mandatario provincial.

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de viviendas en San Bernardo, unidades habitacionales que fueron recuperadas y finalizadas con recursos provinciales, luego de permanecer abandonadas durante muchos años. La actividad contó con el acompañamiento del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, autoridades locales y familias adjudicatarias.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de cumplir con el compromiso asumido con los vecinos y valoró el proceso transparente implementado para la adjudicación de las viviendas. “Hoy más familias de San Bernardo pueden cumplir el sueño de la casa propia. Estas viviendas estuvieron abandonadas durante mucho tiempo y formaban parte de proyectos que dejaron sueños frustrados para muchas familias chaqueñas. Decidimos recuperarlas con recursos de la provincia y devolverles la esperanza a quienes esperaban una oportunidad”, señaló Zdero.

El gobernador recordó que las adjudicaciones se realizaron mediante sorteos públicos y transparentes, permitiendo el control social de todo el proceso. Además, adelantó que continuarán las obras para finalizar otras viviendas en la localidad y que próximamente se realizarán nuevas entregas en Laguna Limpia y Resistencia.

Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial trabaja en la recuperación de obras habitacionales paralizadas en distintas localidades del Chaco. “Estamos recuperando viviendas abandonadas y poniendo nuevamente estos hogares al servicio de las familias que realmente las necesitan”, afirmó.

CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA EMPEÑADA

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, destacó que la culminación de las obras representa el cumplimiento de la palabra empeñada por la actual gestión. “Hace algunos meses recorrimos esta obra junto al gobernador y asumimos el compromiso de terminarla con recursos provinciales. Hoy estamos cumpliendo con esas familias que esperaron durante años por su vivienda y demostrando que la palabra tiene valor”, expresó.

El funcionario explicó además que las adjudicaciones fueron sometidas a un proceso de revisión e investigación administrativa para garantizar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos establecidos. “Realizamos un sorteo transparente y posteriormente verificamos cada caso. Ya hubo una baja porque no cumplía con las condiciones exigidas y continuaremos con el mismo procedimiento para las restantes viviendas. Queremos garantizar que cada unidad llegue a quienes realmente la necesitan”, sostuvo.

Finalmente, Berecoechea llamó a cuidar las viviendas y advirtió sobre la problemática de la comercialización irregular de casas sociales. “Detrás de cada vivienda hay un enorme esfuerzo de todos los chaqueños. Por eso pedimos a las familias que las cuiden, que las habiten y que las paguen, porque esos recursos nos permiten seguir construyendo y recuperando más soluciones habitacionales para otras familias”, concluyó.

Acompañaron al Gobernador Zdero, la senadora Silvana Schneider; el ministro de Gobierno, Carim Peche; el Ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el vocal de IPDUV, Daniel Monti; Germán Landriel, de INSSSEP y beneficiarios.

Relacionado