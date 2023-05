SUSPENDIERON A UN EMPLEADO DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA QUE HABRÍA PEDIDO FOTOS ERÓTICAS A UN PRESO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Hace unas semanas, el detenido y condenado a prisión perpetua por «robo y homicidio calificado», Javier Duarte, cobró relevancia nacional tras hacerse noticia por su relación con Andrea Ferreyra, una ex oficial del Servicio Penitenciario que dejó su trabajo para apostar a su vínculo amoroso.

Ahora, el recluso que actualmente está alojado en el Servicio Penitenciario de Sáenz Peña, realizó una grave acusación contra un trabajador del Comité de Prevención contra la Tortura, quien le habría pedido fotos desnudo e insinuó que podría ayudarlo en su traslado, según comentó Duarte.

Por esta situación se resolvió la suspensión preventiva de funciones al operador de guardia el día sábado, confirmó Kevín Nielsen, presidente del Comité de Prevención contra la Tortura a este medio. Desde el organismo instruirán a la Secretaría Ejecutiva a que se inicie la información sumaria contra S.G., acusado de realizar los pedidos de fotos eróticas.

En las conversaciones de Whatsapp que el recluso capturó, se ve cómo desde otra cuenta le piden que «muestre el lomo». «Quería ver tu cuerpo o algo así», «Me parecés un chabón zarpado en sexi. Quería ver lo que le llaman ahora nudes. Contenido erótico. Seguro que se la envías a tu pareja», dicen algunos de los mensajes.

En comunicación telefónica con Diario Chaco , Duarte contó: «El hombre se comunicó por mi traslado a Resistencia, él sabe cuál es mi situación. Desde que pasó este tema con mi concubina que es de público conocimiento, tomaron medidas arbitrarias conmigo trayéndome a Sáenz Peña cuando yo no cometí ningún delito, yo el teléfono lo tengo legal. A la persona (a su novia actual) la conocí en mis parámetros de ley, ósea por mi red social. Nos conocimos de buena manera como podría haber pasado en otra pareja y bueno yo sufriendo esto ahora me siento más vulnerado todavía porque la persona que es encarga de hacer valer mis derechos se comporta de esta manera».

«ME DIJO QUE SOY UN BOMBÓN»

«El me empezó a piropear, me empezó a pedir fotos, yo no se las mande y me empezó a pedir otras. Me decía si yo estaba, me hablaba, yo no le contestaba las llamadas. Después me empezó a pedir fotos desnudo, me dice ahí contenido erótico que seguramente le debes mandar a tu mujer porque él sabe lo que yo halo con mi mujer, no sé. Se re desubicó esto es un caso de acoso que estoy sufriendo», relató Duarte.

Cuestionó el detenido que este trabajador del Comité haya tenido el «atrevimiento» de sacar su número de su lugar de trabajo y contactarlo con su número personal. «Yo tengo las capturas de su número, incluso borró las conversaciones y yo le dije que porque borraba las conversaciones y me dice porque creo que me desubiqué y yo le digo la verdad que sí, te re desubicaste conmigo. Yo tomé captura de todo antes que él borre y también cuando borró para tener las pruebas de todo», agregó.

Duarte actualmente se encuentra solicitando su traslado a Resistencia y asegura que se lo ganará «como corresponde y de manera legal porque es algo que me corresponde por la conducta y por el acercamiento familiar. Yo no necesito hacer anda extraño o algo fuera de lugar para ganármelo».

Sobre su no trasladó, consideró que «es un tema arbitrario ya que la jefa del Servicio Penitenciario, la señora Gilda Maidana, dice así porque si que a Resistencia no me va a trasladar, yo le dije a Maidana que así porque sí me trasladó a Sáenz Peña, ¿entonces a qué están jugando?

Finalmente, el detenido dijo que hará una denuncia penal contra S.G. «Están trabajando en un comité donde tienen que hacer valer el derecho. Esta persona no está al nivel que requiere su trabajo», indicó y también aseguró que desde el viernes solicita que lo lleven a fiscalía a denunciar pero que «están frenando las cosas».

