SUSANA ROLAISER ASPIRA LLEGAR A SER PRESIDENTE DEL CONCEJO POR LA LISTA 652

«Yo nunca había pensado que podía llegar a ser candidata”, dijo Susana Rolaiser, quien es la actual precandidata a presidente del concejo por la línea LISTA 652-PJC Frente Chaqueño Agrupación 17de octubre, que lleva a Julio Paredez como precandidato a intendente de la localidad de Villa Río Bermejito.

Susana nació y se crio en la villa turística, es profesora de historia, madre de dos hijos, actualmente es la secretaria de desarrollo social de la municipalidad. “Hace cinco años cuando mi marido, el actual intendente Paredez, me propuso que lo acompañé en la política, no tenía idea de lo que era, pero me fui enamorando de todo lo que se puede hacer por y para la gente”, relato en el programa radial “Che paisano” donde también conto que vio los sueños cumplidos de tantas personas y nunca vio si eran de su partido político o no. “Tengo hijos que son pequeños lo que me genera tener que ir organizando todo para poder cumplir y no desatender la demanda de la comunidad”.

Con Julio somos un equipo, siempre estamos trabajando y nos genera mucha satisfacción saber que logramos pasar la pandemia que nos demandó muchas gestiones para acompañar y solucionar diferentes situaciones propias de la crisis. Ser presidente del concejo no va a cambiar en nada mi vida, siempre voy a tener el compromiso de gestionar, solucionar cada demanda.

En la entrevista Susana conto que fue emocionante cuando vio como les cambia la vida a las personas poder tener acceso a los derechos y que se puede seguir construyendo un Bermejito donde cada poblador tenga una buena calidad de vida.

