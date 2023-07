SUPUESTO ACOSO EN LA ESCUELA COMERCIO: LA MADRE PIDIÓ EL TRASLADO DE SU HIJA Y AFIRMÓ TENER MIEDO POR REPRESALIAS

La denuncia fue realizada el 28 de junio ante la Comisaría Tercera. Este viernes el Ministerio de Educación confirmó públicamente su intervención mientras la causa se mantiene en hermetismo.

La madre de la niña que denunció ser acosada y agredida físicamente en el escuela Comercio de Resistencia confirmó la intervención del Ministerio de Educación en la causa, advirtió que los padres de los niños presentaron abogados y solicitó el traslado de su hija a otra unidad educativa.

Elsa Miranda, en diálogo con Diario Chaco , ratificó la situación vivida por su hija semanas atrás cuando, según denunciaron, fue acosada por tres compañeros (una mujer y dos varones) dentro del baño y luego amenazada. En este sentido, indicó que ahora su hija «está sostenida», pero que de igual manera deben buscar psicólogos para abordar la problemática.

Respecto al cambio de colegio, Miranda dijo: «Quiero que me den una vacante en la escuela que yo quiero, y me gustaría porque necesito la libreta y el pase, que todavía no tengo. Las notas de la libreta se cierran cuando vuelvan de las vacaciones, y yo no tengo acceso a eso para poder inscribirla en otra escuela. Mi hija no quiere ir más a ese lugar, me dijo que no quería ir, que tenía miedo».

Fuentes oficiales consultadas por Diario Chaco afirmaron que esta solicitud no sería inconveniente, a excepción de los colegios Nacional y Simón de Iriondo debido a la carencia de cupos. «Al resto de colegios, puede ir a cualquiera», dijeron.

Acerca del episodio vivido por su hija, y cómo lo abordaron en el colegio, Miranda dijo: «Nos atiende la directora, nos dice que tenemos que pedirle turno para que nos atienda -se quejó-. No tuve la solución que quería tener. Me dijo que los tres chicos hicieron declaraciones, y que dijeron lo mismo».

«Mi hija le dice -a la directora-: ‘Pero señora, ¿usted no se da cuenta que las tres dicen lo mismo? Las tres habían hablado antes de lo que iban a decir’. Mi esposo se enojó y le dice: ‘Yo traigo a mi hija entera y la llevo en pedacitos, ¿quién se hace cargo de eso? Quién se hace cargo de esto que pasó, porque es muy grave».

El Ministerio de Educación intervino mediante la gestión de una supervisora. Miranda afirmó que la gestora «no quiere» que su hija salga de la escuela.

Una de las amenazas que habría recibido la joven.

DECLARACIONES DE UN PROFESOR

Uno de los días que la joven asistió al colegio con posterioridad al hecho, uno de los docentes habría hecho polémicas manifestaciones que causaron un gran malestar en la mujer y que provocó la llamada de retiro a su madre.

«A las 9:30 me manda un mensaje y me dice: ‘Estoy mal, el profe de Ética me dejó en evidencia frente a todos los chicos»» , relata Miranda. Y continúa: «El profesor dijo que quién era la damnificada, una de las compañeras le dijo que no puede dar el nombre, y el profesor dice que tiene que dar el nombre igual, que para qué va sola al baño y que, si no hay pruebas, la chica se autofrageló sola. Para qué se fue al baño, los preceptores no son dueños de ellos», dijo Miranda en referencia a las palabras que habría usado el docente.

ACCIONES DEL MINISTERIO

«En supervisión me confirmaron que sí, que más o menos pasó -el acoso y las lesiones en el baño-. La supervisora me dijo que el miércoles -12 de julio- iba a llamar a los papás junto a un gabinete. Me dijo que el jueves íbamos a declarar, pero después me dijo que no era necesario y que cualquier cosa me iba a notificar de lo que pasaba. Ella me mandó a la psicóloga de adolescencia del hospital«, dijo la madre.

Luego, afirmó que los padres de los niños de 16 o 17 años acusados ya presentaron abogados en la causa, y que «hasta el día de hoy», todavía no recibió mayor información.

BULLYING Y AMENAZAS PREVIAS

Miranda indicó que las situaciones de bullying datan desde el año pasado. En este sentido, contó que un día incluso los compañeros de su hija «la empujaron de la escalera» pero que «tampoco supo quién era porque todos tenían capucha».

Además, la madre relató que cierto día fue hasta el colegio a dialogar con una profesora de matemáticas por el desaprobado de su hija en un examen, y que fue entonces cuando la compañera de su hija que practicaría bullying constantemente, le dijo: «A qué vino tu mamá, ¿vino a hablar sobre nuestras conductas? Qué vas a salir mal en matemáticas». La hija de Miranda, según relató la madre, le contestó: «Si tu mamá no se hace cargo de vos, la mía sí». «Ahí la arrinconó y le dijo ‘ahora vas a ver a la salida’», contó la progenitora.

Luego, continuó: «El miércoles termina siendo la amenaza del lunes. Esta chica le cierra el baño del lado de afuera, y cuando ella quiere salir, la deja encerrada». «Vos sos loca o qué, cómo me vas a dejar encerrada en el baño», habría dicho la hija de Miranda.

«Cuando ella le sigue, ahí aparecen los dos. La toman de atrás, e ingresan de nuevo al baño. Ella me llega a mí toda marcada de la muñeca, se ve que la sostenían de la mano. Al otro día empezó a tener dolores y moretones, que fueron constatados por Sanidad. Ahora ella me dice que le duelen las costillas. Evidentemente la agarraron tan fuerte que no sé si le fisuraron las costillas. Al otro día le dolían las rodillas y los codos», dijo la madre.

Y cerró: «Necesito saber qué pasó, cómo sigue la causa, qué va a pasar con los chicos. Ahora tengo miedo. Cuando ella tenga que salir a divertirse, necesito garantía de que los chicos no van a buscar represalias. Ese es mi miedo, que le vuelva a pasar algo a ella».