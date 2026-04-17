Superclásico en el Monumental: el clima acompaña y le baja el tono a la polémica por la cancha

cruce entre River y Boca, el estado del césped del Estadio Monumental generó comentarios y cierta preocupación. Sin embargo, el pronóstico para el domingo aporta un dato central: no se esperan lluvias durante el desarrollo del partido. En la previa del. Sin embargo, el pronóstico para el domingo aporta un dato central: no se esperan lluvias durante el desarrollo del partido.

Para la hora del inicio (17:00), se prevé una temperatura cercana a los 22°C, con cielo parcialmente nublado y una jornada que, en líneas generales, se presenta estable. Si bien existe una probabilidad baja de precipitaciones a lo largo del día, los modelos coinciden en que no impactarían en el Superclásico.

El contexto climático marca una diferencia respecto de los días previos, que sí estuvieron atravesados por lluvias y mayor humedad. Con una mejora clara hacia el domingo, el terreno de juego debería tener margen para asentarse y responder de mejor manera.

En ese escenario, las críticas al campo pierden fuerza: sin factores externos que lo deterioren el mismo día del partido, la discusión queda más ligada a la exigencia acumulada de la semana que a un problema vigente para el Superclásico.

Puertas adentro, en River transmiten tranquilidad. Confían en el sistema de drenaje del estadio y en los trabajos realizados en las últimas horas para optimizar la superficie. Además, remarcan que, con clima seco y temperaturas moderadas, las condiciones son favorables para que la cancha se mantenga estable durante los 90 minutos.