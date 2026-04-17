Ruggeri y un viejo rival de Inglaterra protagonizaron un cruce viral con pedido incluido

“Devuelvan las Islas”, lanzó el exdefensor en alusión a la Guerra de Malvinas, lo que generó incomodidad en el estudio. Ante la sensibilidad del tema, Vignolo decidió cortar rápidamente la comunicación y continuar con el programa. Más allá del episodio, el cruce volvió a poner en escena uno de los capítulos más icónicos de la historia del fútbol argentino.

Aquel partido de 1986 no solo dejó una huella deportiva imborrable, sino que también sigue despertando emociones y recuerdos que trascienden generaciones.