RESISTENCIA  DEMORARON A UN HOMBRE TRAS INTENTAR SUSTRAER UNA MOTOCICLETA EN EL HOSPITAL PERRANDO

El procedimiento se concretó luego de un rápido operativo cerrojo realizado por personal policial en inmediaciones del nosocomio.

Este jueves, alrededor de las 17:30, efectivos que prestaban servicio de seguridad en el Hospital Perrando fueron alertados por transeúntes sobre un intento de robo ocurrido en el sector Adolescencia del Área de Salud Mental.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que había dejado estacionada su motocicleta con medidas de seguridad colocadas y, al salir del edificio, observó a un sujeto que había violentado la traba de manubrio para luego darse a la fuga llevando el rodado a la rastra hacia el sector del Anexo Maternidad.

De inmediato se implementó un operativo cerrojo en la zona, logrando interceptar al sospechoso en la parte posterior del mencionado anexo. Allí fue demorado y se procedió al secuestro de la motocicleta sustraída.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía en turno, el rodado fue restituido a su propietaria y el demorado quedó aprehendido en la causa por supuesta tentativa de robo, mientras se aguardaban nuevas medidas judiciales.

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