Javier Milei elogió a un exfuncionario de Martín Guzmán y recibió una respuesta incómoda

En medio del debate por la inflación, Javier Milei protagonizó un cruce inesperado en redes sociales: elogió públicamente un trabajo académico de Fernando Morra, quien fue viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán. Sin embargo, la respuesta del economista no pasó desapercibida y dejó al descubierto un desacuerdo de fondo.

Todo comenzó cuando el mandatario destacó el paper “Moderando inflaciones moderadas”, al que calificó como una “tremenda clase empírica”. En su posteo, Milei remarcó la importancia del análisis basado en datos y aprovechó para diferenciarlo de lo que considera opiniones sin sustento. Pero el reconocimiento no terminó de la manera esperada.

Morra, autor del trabajo, le respondió directamente y puso un matiz central: según explicó, la evidencia analizada en el paper muestra que los procesos de desinflación exitosos son “más complejos que solo monetarios”. En ese sentido, enumeró tres factores clave: un tipo de cambio alto al inicio, un contexto internacional favorable y la implementación de políticas de ingresos acompañadas por crecimiento económico.

El intercambio dejó en evidencia una tensión de fondo. Mientras Milei parece haber tomado el trabajo como respaldo a su enfoque económico centrado en la cuestión monetaria, el propio autor del estudio aclaró que las conclusiones no apuntan en esa dirección de manera excluyente.