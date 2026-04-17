JAVIER MILEI ELOGIÓ A UN EXFUNCIONARIO DE MARTÍN GUZMÁN Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INCÓMODA
El Presidente destacó un paper sobre inflación de Fernando Morra, exviceministro de Economía, pero el propio autor le marcó diferencias clave sobre el diagnóstico.
El intercambio dejó en evidencia una tensión de fondo. Mientras Milei parece haber tomado el trabajo como respaldo a su enfoque económico centrado en la cuestión monetaria, el propio autor del estudio aclaró que las conclusiones no apuntan en esa dirección de manera excluyente.