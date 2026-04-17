CRISIS EN LA INDUSTRIA: LA CAPACIDAD INSTALADA DE FEBRERO FUE DEL 54,6%

El indicador de capacidad instalada es una herramienta clave para entender el nivel de actividad industrial, ya que mide qué proporción del potencial productivo está siendo efectivamente utilizada. Para su elaboración, el INDEC releva información de entre 600 y 700 empresas, considerando variables técnicas como el máximo aprovechamiento de las plantas, los turnos de producción y las paradas necesarias por mantenimiento.

En este contexto, los datos de febrero muestran una industria que intenta estabilizarse, pero que aún enfrenta dificultades para recuperar niveles de producción más elevados. La evolución en los próximos meses estará condicionada por la demanda interna, el contexto macroeconómico y la capacidad de los distintos sectores para reactivar su ritmo productivo.