La Justicia reimpulsa la causa contra el Pity Álvarez: piden que enfrente el juicio oral

La solicitud fue presentada por los fiscales Sandro Abraldes y Micaela Sagretti ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. En su planteo, sostienen que las condiciones que habían motivado la suspensión del juicio ya no se mantienen vigentes, a partir de una evolución favorable en el estado de salud mental del imputado.

Durante años, el avance de la causa estuvo condicionado por los informes médicos que indicaban que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial. Sin embargo, los nuevos peritajes sugieren que Álvarez ahora podría comprender las acusaciones en su contra y participar activamente de su defensa, aunque continúe bajo tratamiento.