LILIA LEMOINE LE PIDIÓ A UNA MILITANTE DE LLA «DEJAR DE SEGUIR» A JAVIER MILEI Y EL GORDO DAN LA CRUZÓ

De inmediato, Lemoine le respondió al influencer a quien le reprochó haber apoyado a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la diputada Marcela Pagano.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, tuiteó Lilia.

De inmediato Dan le respondió con otro posteo que asegura que “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”.

El fuerte intercambio siguió cuando Lemoine publicó un nuevo posteo en el que le asegura al conductor del streaming Carajo que “entendiste lo que quise decir… no creo que seas tan boludo como Mengolini? O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”.