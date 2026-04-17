EL GOBIERNO AUTORIZÓ EL INGRESO DE FUERZAS ARMADAS ESTADOUNIDENSES AL PAÍS PARA EJERCICIOS MILITARES

Portaaviones USS Nimitz

El Gobierno autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para llevar a cabo dos ejercicios conjuntos y combinados entre ambos países en espacios destinados para instrucción militar y en la Zona Económica Exclusiva.

La autorización fue oficializada por decreto este viernes en el Boletín Oficial, donde se enumeraron las especificaciones respecto a ambos ejercicios militares que llevarán en conjunto las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos.

Cómo serán los ejercicios entre el Ejército Argentino y Estados Unidos En el caso del ejercicio “Daga Atlántica”, se desarrollará desde el 21 de abril hasta el 12 de junio de 2026 con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Se trata de un adiestramiento conjunto y combinado del cual participarán 150 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina y solo 50 de Estados Unidos.

El objetivo es fortalecer la cooperación militar dentro del continente, la confianza mutua, la integración e interoperabilidad entre las Unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) y del Comando Sur de Operaciones Especiales (SOCSOUTH).