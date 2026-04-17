LA MESA POLÍTICA DEL GOBIERNO DEFINIÓ LOS PROYECTOS PARA EL CONGRESO SIN JAVIER MILEI, PERO CON MANUEL ADORNI
La cúpula del Gobierno se reunió en Casa Rosada para delinear la estrategia parlamentaria y enviar nuevas leyes clave al Congreso Nacional.
Durante este viernes, la mesa política del Gobierno nacional mantuvo un importante encuentro en la Casa Rosada. El objetivo principal de la reunión fue avanzar en la estrategia parlamentaria y terminar de definir los próximos proyectos de ley que serán enviados para su inminente debate en el Congreso.
Las nuevas leyes y los funcionarios del Gobierno presentes
En la cumbre se resolvió que este mismo viernes serán remitidas dos normativas fundamentales para la gestión: la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Además, los funcionarios aprovecharon para repasar el estado de avance de las iniciativas que ya fueron presentadas y analizar detalladamente sus particularidades.
El cónclave contó con la presencia de figuras clave del esquema oficialista. Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.
También formaron parte de la mesa de trabajo la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.