CIPOLINI ANUNCIÓ UN ACUERDO CON LA BOLSA DE COMERCIO PARA RECUPERAR FONDOS MUNICIPALES

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, confirmó que el municipio alcanzó un acuerdo con la Bolsa de Comercio del Chaco para recuperar y regularizar fondos que estaban en disputa. El entendimiento será enviado al Concejo Municipal para su tratamiento en una sesión especial.

En conferencia de prensa, el jefe comunal explicó que, tras una serie de inconvenientes de público conocimiento, se logró avanzar en un acuerdo que permitirá recuperar la totalidad del capital invertido, actualizado al cierre de las negociaciones y con una tasa equivalente a un plazo fijo del Banco Nación.

Cipolini señaló que la situación no fue generada por el municipio, aunque reconoció el impacto que tuvo en la comunidad. En ese contexto, pidió disculpas a los vecinos y agradeció la confianza durante el proceso.

También destacó el trabajo de los equipos técnicos y legales que intervinieron en la resolución del conflicto y sostuvo que, con la firma del acuerdo, la situación comienza a normalizarse. En ese sentido, remarcó que se garantizará la recuperación de los fondos municipales y se podrá recomponer el Fondo de Emergencia Transitoria.

Por otra parte, aclaró que cada parte afrontará sus propios gastos legales y que no habrá cobro de honorarios por parte de los abogados del municipio.

El intendente reiteró el compromiso de la gestión con la correcta administración de los recursos públicos y la resolución de los problemas de la ciudad, y buscó llevar tranquilidad a los vecinos respecto al resguardo de los fondos municipales.