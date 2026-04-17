CASTELLI IMPULSA EL REGISTRO DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES
En la jornada de este viernes 17 de abril, la Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Cultura, dio inicio al registro de artesanos, de la ciudad.
En esta primera etapa participaron más de ochenta aspirantes, quienes fueron recibidos por el equipo de Cultura. La actividad estuvo encabezada por el secretario de Cultura y Turismo, Rubén Romero, junto a su equipo de trabajo.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal formalizar, fortalecer y potenciar el sector artesanal, consolidándose como una herramienta clave de política pública que permitirá identificar a los trabajadores, acompañar su desarrollo y promover su crecimiento.
El registro no solo brinda visibilidad y reconocimiento al trabajo de los artesanos, sino que también facilita el acceso a capacitaciones, ferias, programas de apoyo y nuevas oportunidades de comercialización.
Además, permite preservar los saberes y técnicas tradicionales, resguardando el patrimonio cultural de la comunidad, y generar información precisa para el diseño de políticas que respondan a las necesidades reales del sector.
Desde el municipio destacaron la importancia de esta propuesta, que busca acompañar a los emprendedores locales, fortalecer su identidad y generar más oportunidades de desarrollo económico en la ciudad.