SUEÑOS CUMPLIDOS: 70 FAMILIAS DE BASAIL RECIBIERON SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD

El gobernador Leandro Zdero entregó este lunes 70 nuevos títulos de propiedad a familias de Basail, que esperaron 26 años, avanzando en el proceso de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno provincial a través de la Sub Unidad de Obras y Programas Especiales (SUOPE) en conjunto con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y los municipios.

“Venimos trabajando con todos los intendentes. En el caso de Basail, regularizamos un barrio que hace mucho tiempo no tenía luz, ni apertura de calles, ni agua. En esta localidad, además, estaremos inaugurando las viviendas de ÑACHEC”, adelantó el Gobernador, quien remarcó que el objetivo de esta gestión es revertir los años de ausencia del Estado.

“Fueron más de 25 años sin resolver la tranquilidad de la gente. No hay nada más preciado que contar con el documento de identidad de tu casa, ese título que te da la seguridad de poder dejarle algo a tus hijos o familia”, expresó Zdero durante el acto, que se desarrolló junto al intendente Hernán Paniagua y al presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea.

Trabajo conjunto con municipios y más de 4.000 títulos entregados en la gestión

El intendente Hernán Paniagua agradeció la presencia del gobernador y celebró una jornada de gran significado para los vecinos. “Esto es una decisión política del gobernador, que se propuso regularizar todas y cada una de las situaciones de los vecinos, no solo de Basail sino de toda la provincia. Hoy las familias reciben respuestas concretas”, afirmó.

Por su parte, Fernando Berecoechea destacó la importancia del trabajo articulado entre la SUOPE, el IPDUV y los municipios, y remarcó el avance histórico alcanzado. “Estamos muy felices por haber superado los 4.000 títulos de propiedad entregados durante esta gestión, algo fundamental para las familias chaqueñas. Esto es como tener el DNI propio: simboliza identidad, estabilidad y la posibilidad de proyectar el futuro”, señaló.

El titular del IPDUV recordó también que las viviendas del barrio beneficiado en Basail fueron entregadas en 1999, por lo que pasaron 26 años hasta que el Estado pudo otorgar los títulos correspondientes. “Hoy cerramos una etapa muy larga en la vida de estas familias, y abrimos otra de esperanza y seguridad”, concluyó.

