SUEÑO CUMPLIDO: LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 38 YA TIENE EDIFICIO NUEVO EN HERMOSO CAMPO

”Este logro no sólo representa un avance significativo en términos de infraestructura, sino que simboliza una verdadera puesta por la educación, por la inclusión y por el futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.Contar con un edificio propio, digno y funcional no es un simple detalle, es una muestra concreta del compromiso con la igualdad de oportunidades y el bienestar de nuestra comunidad educativa», expresó la Directora, Mariela Beatriz Comán.



El gobernador de la Provincia, Leandro Zdero, acompañado de la vicegobernadora, Silvana Schneider, de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff y el intendente Diógenes Requena inauguraron en Hermoso Campo, el nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 38 “Sandra Mariela Seri”, que beneficiará a cerca de 30 estudiantes de esta institución que atiende capacidades múltiples; y se concretó con financiamiento de FONPLATA.

En la oportunidad, el gobernador expresó que es «un honor y una inmensa alegría poder compartir este regreso, esta posibilidad de encontrarse con la institución, pero fundamentalmente todos juntos con la certidumbre de saber de que tienen un lugar propio”. «Queremos que todos los chicos de nuestra provincia, tengan oportunidades, y nosotros tenemos que hacerlo posible todos los días», dijo, añadiendo que en esta nueva casa «podrán acompañar a los chicos, darles esa oportunidad, y que esto tenga sentido desde la inclusión, desde el abordaje integral interdisciplinar, que para nosotros fue una determinación”. En este sentido, Zdero afirmó estar convencido de que «si entre todos ponemos ese esfuerzo compartido de espalda con espalda, de no mirarnos más de reojos, para encarar la que es muchas veces única posibilidad que tiene un chico, un adolescente, que es desde la educación, desde la inclusión”.

La ministra Naidenoff, por su parte, valoró que esta institución pueda tener edificio propio para su tarea educativa, porque este tipo de escuelas tienen «una gran responsabilidad». «Estas escuelas se tienen que abrir, trabajar con los equipos interdisciplinarios, uno entra acá y ve una mirada especial, y tiene que saber que los tiempos de aprendizaje son diferentes, pero siempre sabiendo que el chico tiene que aprender, porque todos los chicos pueden aprender», concluyó.

“Me siento hoy muy feliz por otro logro importante que nos llena de satisfacción y nos permite ir creciendo y desarrollándonos como comunidad», manifestó.

Finalmente, la directora de la EEE N° 38, Mariela Beatriz Comán, agradeció también al gobernador Zdero por «haber hecho realidad la culminación del edificio propio». Comán destacó el trabajo docente llevado adelante durante todos estos años para brindar un servicio educativo inclusivo, equitativo y de calidad a niños, adolescentes y jóvenes en “un espacio donde no sólo se educa, sino que se abraza, se incluye y se transforma”. “Nuestra escuela se construye cada día sobre los pilares del compromiso, la vocación y el profundo respeto por la diversidad”, afirmó.

En el marco del acto, la Fundación Soy Chaco hizo distintas entregas de elementos como banderas, cocinas, heladeras, pinturas, etc. a las siguientes instituciones escolares de Hermoso Campo: Jardín Maternal y de Infantes N° 72 “Merardo Gutierrez”, la Escuela de Educación Primaria N° 538 “Capitán F. Eugenio M. Leroux”, la Escuela de Educación Primaria Nº 879 “Hermandad Latinoamericana 12 de Octubre”; la Escuela de Educación Agropecuaria N° 54; y la Biblioteca Provincial N° 78 “Augusto Raúl Cortazar”; entre otras.

También estuvieron presentes en esta inauguración la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; la directora Ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina; la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire, el director de la Regional 8B, Alexis Cotelleso; la primera docente de la EEE N° 38, cuyo nombre lleva la institución, Sandra Seri; demás funcionarios provinciales y municipales.

