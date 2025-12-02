SUEÑO CUMPLIDO: JUAN MARTÍN CONOCIÓ AL JEFE DE POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El pequeño compartió un grato momento de charlas y risas.

En una jornada cargada de emoción y alegría, la Jefatura de Policía del Chaco recibió este lunes por la tarde a Juan Martín, un niño de 10 años que recientemente culminó sus estudios primarios y cuyo mayor deseo era conocer al Comisario General (R) Fernando Javier Romero, Jefe de Policía de la provincia.

La solicitud llegó a la Dirección de Gabinete, donde se expuso la situación y el anhelo del pequeño.

De inmediato, los agentes trasladaron el pedido al titular de la fuerza, quien respondió con una cálida invitación para que Juan Martín pudiera cumplir su sueño.

El Departamento de Relaciones Institucionales fue el encargado de recibir a Juan Martín, acompañado por su mamá y su hermanito.

Tras recorrer las instalaciones, fueron guiados hasta el despacho del Jefe de Policía, quien los recibió con familiaridad y compartió una amena charla sobre las materias escolares del niño, la vocación policial y la importancia de respetar y valorar a la Institución Policial.

Durante la visita, Juan Martín entregó un presente al Comisario General, gesto que fue correspondido con una merienda y obsequios preparados especialmente para él.

El Jefe de Policía lo alentó a continuar con sus estudios y a mantener vivo su interés por la familia policial, destacando que el respeto y la dedicación son valores fundamentales para quienes sueñan con vestir el uniforme algún día.

