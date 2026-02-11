SUEÑO COMPLETO EN VILLA ÁNGELA: ZDERO ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAMILIAS QUE ESPERARON POR DÉCADAS

El gobernador Leandro Zdero entregó este miércoles 50 títulos de propiedad más en la localidad de Villa Ángela, alcanzando así los 5 mil títulos entregados en estos dos años de gestión.

Tras la entrega, el jefe del Ejecutivo chaqueño remarcó que una de las beneficiarias esperó 45 años para obtener el título de su vivienda. “Esto nos pasa a lo largo y ancho de la provincia y por eso estamos trabajando para reparar ese daño donde el Estado no cumplió cuando la gente pagaba sus cuotas”, sostuvo.

En ese sentido, también el gobernador señaló que construir viviendas es importante, pero que resulta fundamental completar el proceso con la entrega del título de propiedad. “Cuando se tiene mucha plata es fácil hacer muchas viviendas, pero queda algo inconcluso si no se entrega el título. Las familias cumplieron mes a mes pagando su cuota y el Estado tenía la responsabilidad de otorgar ese título”, afirmó.

“Tomamos esa responsabilidad de regularizar y en dos años de gestión llevamos 5 mil títulos de propiedad puestos en manos de chaqueños que cumplieron con el Estado”, destacó Zdero, al tiempo que subrayó que esta política permite recuperar la confianza entre la ciudadanía y el Estado. “Gracias a esa confianza recuperada, hoy todas las viviendas que estamos entregando en la provincia se realizan con recursos propios”, explicó.

Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, señaló que fueron 50 familias que esperaron durante décadas para cerrar una etapa importante de sus vidas. “Vemos la felicidad y la emoción que significa para la familia recibir mucho más que un papel. Es el cierre de una etapa muy larga, cargada de recuerdos y, en muchos casos, de personas que ya no están”, expresó.



Además, recordó que días atrás se entregaron 32 viviendas en Quitilipi a familias que comienzan el camino del sueño de la casa propia. “Las familias de Villa Ángela recorrieron ese camino durante 45 años y recién hoy pudieron tener el título en sus manos. Vamos a hacer todo lo posible para que las familias que hoy reciben su vivienda no tengan que esperar tanto tiempo para disponer de algo tan importante”, concluyó.

