STJ: CAPACITARON SOBRE DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

La actividad, coorganizada por el CEJ y el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad -IPRODICH – se realizó para concretar lo dispuesto por la Ley 3498-G que establece la capacitación obligatoria en el tema para los tres poderes del Estado provincial y analizar e intercambiar prácticas inclusivas de las personas con discapacidad.

Contó con la presencia de Iride Isabel Grillo, presidenta del STJ; Alicia Alcalá, defensora General; Ramiro Cardozo, vocal del Directorio del IPRODICH; Elizabet González, coordinadora de los Pueblos Indígenas ante el Poder Judicial; Amalia Dolinsky, de la Fundación Cabildo Abierto, y público general.

Los capacitadores fueron Luis Giménez y Agustina Tortarolo, ambos de IPRODICH. El encuentro se realizó bajo modalidad híbrida con la participación de más de trescientas personas.

“Cumplir la normativa constitucional y convencional”

En la apertura, Grillo destacó la articulación con el Poder Ejecutivo en la ejecución efectiva de lo que establece la ley y valoró el trabajo de IPRODICH. “Tenemos el deber de instalar la voluntad de la Constitución y la del orden convencional, también supremo. Para eso estamos acá, en cumplimiento de una ley que debe movilizarnos”, afirmó, y agregó: “Somos los órganos responsables de hacer cumplir la normativa constitucional, convencional y legal y no podemos ni debemos dejar de hacerlo”. Valoró la capacitación “porque permite, en términos de accesibilidad, correr el velo de las ignorancias que a veces nos llevan a cometer errores o a no dar las respuestas oportunas”. “Sin la presencia, la disponibilidad, la experiencia y visiones de las organizaciones sociales, las autoridades constituidas no podríamos hacerlo”, insistió luego. “Esta es la manera de fortalecer nuestras democracias que con tanto esfuerzo nos toca cada día defender. Por eso estamos acá”, sostuvo más adelante.

“Efectivizar políticas públicas”

Alcalá expresó: “Cada uno/a de ustedes está haciendo efectivas las políticas públicas institucionales que se ha trazado el STJ”. “La Defensoría General tiene como política pública institucional, prioritaria, la atención, la incorporación, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. La política pública la aplicamos nosotros, cada uno en el lugar en que estamos”.

Luego reconoció la labor de las defensorías civiles y del Organo de Revisión de Salud Mental. “El Poder Judicial del Chaco ha avanzado mucho en este tema y lo sigue poniendo en agenda todos los años”, concluyó, al tiempo que invitó a realizar “todas las sugerencias que quieran hacer”.

Ramiro Cardozo, vocal de IPRODICH contó sobre su participación en el concurso para el ingreso al Poder Judicial de las personas con discapacidad y felicitó al equipo que asistió a los/as postulantes. “Todas las personas con discapacidad somos capaces, sobre todo si se nos brinda las herramientas, que fue lo que vi acá. Lo importante son las herramientas. Celebro que se siga capacitando. Son pasos muy importantes”, concluyó.

Analía Espinosa, a cargo de la coordinación del evento, agradeció al STJ por continuar la política institucional que enfatiza en la cuestión de la discapacidad con enfoque en DDHH y recordó el concurso de ingreso al Poder Judicial de personas con discapacidad.

Se proyectaron videos sobre la temática y quienes asistieron participaron activamente con sus aportes al concluir la exposición de los capacitadores.

